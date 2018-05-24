Галерея: живущего в Таллиннском зоопарке белого медведя Норда под наркозом перевезли в новый вольер

Утром в четверг белого медведя Норда переселили в новый вольер. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев, так как медведь, несмотря на усилия работников зоопарка, отказывался заходить в клетку для транспортировки, поэтому косолапого пришлось перевозить под общим наркозом.
"Сначала мы хотели перевезти Норда без использования анестезии, но белый медведь, которого уже несколько раз перевозили, относился к клетке с большим недоверием, – пояснил директор зоопарка Тийт Маран. – Работники заманили его в клетку для транспортировки при помощи еды, но, к сожалению, дверь за ним закрыть не удалось".
Сначала Норда усыпили в старой клетке, потом перевезли в павильон для белых медведей, пишет rus.err.ee.
Когда белого медведя перевезли в новый вольер, ветеринары Эстонского университета естественных наук смогли проверить больную заднюю лапу, которая долгое время вызывала беспокойство сотрудников зоопарка.