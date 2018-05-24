Галерея: живущего в Таллиннском зоопарке белого медведя Норда под наркозом перевезли в новый вольер

"Сначала мы хотели перевезти Норда без использования анестезии, но белый медведь, которого уже несколько раз перевозили, относился к клетке с большим недоверием, – пояснил директор зоопарка Тийт Маран. – Работники заманили его в клетку для транспортировки при помощи еды, но, к сожалению, дверь за ним закрыть не удалось".