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  • Галерея: живущего в Таллиннском зоопарке белого медведя Норда под наркозом перевезли в новый вольер

Галерея: живущего в Таллиннском зоопарке белого медведя Норда под наркозом перевезли в новый вольер

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Утром в четверг белого медведя Норда переселили в новый вольер. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев, так как медведь, несмотря на усилия работников зоопарка, отказывался заходить в клетку для транспортировки, поэтому косолапого пришлось перевозить под общим наркозом.

"Сначала мы хотели перевезти Норда без использования анестезии, но белый медведь, которого уже несколько раз перевозили, относился к клетке с большим недоверием, – пояснил директор зоопарка Тийт Маран. – Работники заманили его в клетку для транспортировки при помощи еды, но, к сожалению, дверь за ним закрыть не удалось".

Сначала Норда усыпили в старой клетке, потом перевезли в павильон для белых медведей, пишет rus.err.ee.

Когда белого медведя перевезли в новый вольер, ветеринары Эстонского университета естественных наук смогли проверить больную заднюю лапу, которая долгое время вызывала беспокойство сотрудников зоопарка.

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