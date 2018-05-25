Названы самые ответственные работодатели Эстонии: проверьте, есть ли ваше предприятие в списке!

В этом году Форум ответственного предпринимательства в десятый раз выбрал среди действующих в Эстонии предприятий те, которые заботятся об окружающих и вносят вклад в развитие общества в большей мере, чем это предусматривается законом. Самыми ответственными были признаны 70 предприятий, пишет Postimees.
БРОНЗА
Микро- и малые предприятия:
ADM Interactive OÜ, информация и связь
Arro Keraamika (Lind Keraamika OÜ), производство керамики
Avon Eesti OÜ, продажа косметики и домашних товаров
AS Estko, производство очищающих средств
Artisana OÜ, обрабатывающая промышленность
Iglu OÜ, ИТ-услуги
Koidulapark Hotell OÜ, туризм
Lahemaa Ökoturism MTÜ, туризм
Mamo Food OÜ, пищевая промышленность
Njord Advokaadibüroo OÜ, юридические консультации
Oshino Electronics Estonia OÜ, обрабатывающая промышленность
Prime Line OÜ (Kasvumaja), оптовая и розничная торговля
SpeakSmart OÜ, обучающие курсы и консультации
Õllenaut OÜ, пищевая промышленность
Средние и крупные предприятия:
Bonava Eesti OÜ, недвижимость
DHL Estonia AS, транспорт
Eastman Specialties OÜ, химическая промышленность
Eesti Post (Omniva) AS, инфологистика
Eesti Raudtee AS, обслуживание, развитие железнодорожной инфраструктуры
Estanc AS, производство технологического оборудования
Humana Sorteerimiskeskus OÜ, повторное употребление, оптовая торговля
Департамент окружающей среды, публичное учреждение
Konekesko Eesti AS, продажа машин и устройств, обслуживание
Neste Eesti AS, оптовая и розничная торговля жидким топливом
Viru Keemia Grupp AS, химическая промышленность
СЕРЕБРО
Микро- и малые предприятия:
Advanced Sports Installations Europe AS, установка искусственных газонов, повторное использование
Advokaadibüroo Alterna OÜ, юридические консультации
Dimedium AS, продажа ветеринарных товаров
Fontes PMP OÜ, развитие организаций
Karsgemi OÜ, консультации в области финансов
Leib Restoran OÜ, производство продуктов питания
Microsoft Estonia OÜ, инфотехнологии
Mokoko Labs OÜ, производство, оптовая торговля
Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ, услуги по поддержке и аренде предприятий
Vestman Energia AS, земельное администрирование, инвестиции в энергетику
Villapai OÜ, производство, оптовая и розничная торговля
Средние и крупные предприятия:
Adven Eesti AS, производство, энергетика
Bigbank AS, финансовое посредничество
Coca-Cola HBC Eesti AS, оптовая и розничная торговля
Danske Bank A/S Eesti filiaal, финансовое посредничество
Enics Eesti AS, промышленная электроника, производство
Estonian Cell AS, производство
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, публичное администрирование
Saint-Gobain Glass Estonia SE, производство
Saku Õlletehase AS, пищевая промышленность
Tallinna Sadam AS, логистика и транспорт
Tallink Grupp AS, обслуживание, навигация
Tele2 Eesti AS, телекоммуникации
Toyota Baltic AS, оптовая торговля
TREV-2 Grupp AS, строительство и обслуживание инфраструктуры
ЗОЛОТО
Микро- и малые предприятия:
Advokaadibüroo Lindeberg OÜ, юридические консультации
Advokaadibüroo LMP OÜ, юридические консультации
Avaron Asset Management AS, управление финансовым имуществом
BaltCap AS, деятельность холдинговых фирм
Loodusvägi OÜ, пищевая промышленность
Nordic Houses KT OÜ, производство, проектирование
Средние и крупные предприятия:
ABB AS, обрабатывающая промышленность
DPD Eesti AS, транспорт
Eesti Energia AS, энергетика
Ensto Ensek AS, производство
Завод Ericsson Eesti AS в Таллинне, производство
Fortum Eesti AS, производство энергии
ISS Eesti AS, содержание недвижимости
Manpower OÜ, услуги по подбору персонала
Ragn-Sells AS, утилизация отходов
SEB Pank AS, финансовое посредничество
Swedbank AS, финансовое посредничество
Tallinna Lennujaam AS, авиация
Tallinna Vesi AS, жилищно-коммунальное хозяйство
Telia Eesti AS, телекоммуникация