Названы самые ответственные работодатели Эстонии: проверьте, есть ли ваше предприятие в списке!

В этом году Форум ответственного предпринимательства в десятый раз выбрал среди действующих в Эстонии предприятий те, которые заботятся об окружающих и вносят вклад в развитие общества в большей мере, чем это предусматривается законом. Самыми ответственными были признаны 70 предприятий, пишет Postimees.