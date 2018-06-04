Собственник мясокомбината: по воскресеньям магазины могли бы быть закрыты

Одна из собственников и давнишних руководителей отепяэского мясокомбината Edgar Майе Нийт (79) считает, что по воскресеньям магазины могли бы быть закрыты, а работники находились бы со своими семьями: «В некоторых зарубежных странах по воскресеньям магазины закрыты. Почему мы не можем так сделать?» На предприятии Нийт в выходные не работают, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
- С осени прошлого года вы больше не являетесь исполнительным директором, но по-прежнему каждый день ходите на работу как собственник. Почему?
- Я тут совсем не работаю, только утром в полшестого, без четверти шесть прихожу и открываю двери. Принимаю заказы. На работе я до обеда, не больше – переработок больше нет.
Если только что-то срочное и, например, нужно почистить лук или немного помочь, тогда делаю.
Конечно, можем что-то обсудить с невесткой – исполнительным директором – Майре Нийт. Я ей помогаю, если нужно.
- Чем озабочены сегодня региональные предприниматели?
- Многие люди больше не знают, что такое дисциплина и порядок. Приходят и от дверей говорят, что должны сегодня идти к врачу. Больше не спрашивают, могу я пойти или нет – иду и все! Особенно молодые, которые приходят и ставят работодателя перед фактом. И предпринимателю нужно смириться, что это так и все.
В советское время друг с другом считались больше. В то же время у нас очень хорошие работники, которые за неделю или полторы приходят и говорят, что мне нужно на свадьбу, могу ли я уйти с работы пораньше?
- Как дела с рабочей силой в сельских регионах?
- Вторая печаль – в Эстонии остается все меньше людей. Во-первых, меньше становится потребителей-покупателей. Во-вторых, не так-то просто найти людей для работы.
Мы искали работника для нарезания мяса, объявили конкурс. Пришел человек, отработал полтора часа, больше работать не захотел и ушел. Человек даже не пытается, не хочет больше напрягаться. А для того, чтобы выполнять работу нужно иметь больше усидчивости и последовательности.
Сейчас больше хорошей рабочей силы не найти. Многие просто ленивы, они не хотят выходить из дома.
Еще есть такая группа людей, которые говорят, что я – свободный человек и работаю, когда хочу. Говорят и так, мол, вам рабочей силы так и так не найти, поэтому нужно платить больше.
У нас так, что мы сами должны учить своих работников. Если найдем очень хорошего человека, сможем выучить для себя и очень хорошего работника.
- Берете ли вы обратно на работу тех, кто когда-то у вас работал?
- Да, в последнее время я взяла обратно на работу много своих старых работников, потому что они знают эту работу. Я знаю человека, знаю его характер и способности, а также то, как он относится к разным ситуациям.
- Сколько у вас работников?
- Всего 45. Достаточно много.
У нас есть и работники со стажем. Наше предприятие работает 26 лет, а саму фирму я учредила 28 лет назад. Недавно мы отметили 50-летие одного работника. Он пришел сюда, когда ему было 24 года. Многие удивляются, как же так – полжизни тут проработал.
- Вы предлагаете работу на лето школьникам?
- Да, но теперь не массово. Мы можем предложить им определенную работу, где не нужно особого обучения. Если какой-то молодой человек хочет получить эту профессию, было бы очень хорошо начать именно здесь.
У нас тут был один школьник, который был лучше, чем собственные работники. Он несколько лет работал летом, и его мать была очень благодарна, что мальчик нашел себе применение.
- Как вам кажется: работник Эстонии получает маленькую или большую зарплату?
- Я считаю, что нормальную. Человек же может бесконечно тратить деньги – кто получает очень хорошую зарплату, он же и тратит больше.
Со временем зарплаты в Эстонии поднялись. Я не стала бы говорить, что, например, наши работники сейчас находятся в настолько тяжелом положении, что их можно внести в списки бедняков. Но все же есть люди, которые не ходят на работу, и они действительно бедные.
Мы должны удержаться в условиях конкуренции. Мы не может брать себе зарплаты с потолка.
В последнее время я делала так, что если беру нового человека на работу, то сначала на меньшую зарплату, а после постепенно поднимаем. Периодически спрашиваю работников, о какой зарплате они сам мечтают. Некоторые говорят.
- И что они говорят?
- Часто называют меньшие суммы, чем мы платим. Я была удивлена. Но это придало мне смелости задавать им этот вопрос. Но было и такое, что один мужчина попросил такую зарплату, словно он единственный на земле.
Все зависит от самокритики и понимания человека, какие возможности есть у работодателя. У предприятия нет возможности бесконечно повышать зарплаты. Если все деньги уходят на зарплаты, ничего не получится инвестировать, обновить, расширить. А инвестировать нужно.
- У экономики Эстонии и государства действительно все так хорошо, как постоянно говорят?
Сейчас все радостно восклицают перед выборами, что все чудесно и экономика растет. Я бы сказала, что дела в Эстонии на троечку.
Правительству можно поставить четверку за то, что они ввели систему минимальной зарплаты и у людей с низкими зарплатами теперь остается больше денег. Но если говорить об интенсивности развития экономики, то это я оценила бы на три с минусом.
- А как дела у предпринимателей?
- Я не могу сказать, что эстонским предпринимателям легко. Кроме того, есть еще давление от зарплат, но увеличить так сильно оборот нельзя – а зарплаты все хотят все больше и больше.
Если говорить о нашем трактире, то пытаемся развивать предприятие, лучше готовить, производить новые продукты и обслуживать всех людей. Карин Катсар, которая руководит фирмой больше года, сумела направить ее в правильную сторону, мотивировать людей и по силам поднять зарплаты. Это меня очень радует!
- Вы сказали, что магазины могли бы быть закрыты по воскресеньям. Почему?
- У нас на комбинате с начала был такой порядок, что по субботам и воскресеньям мы не работаем – за пять рабочих дней все должно быть сделано.
В маленьких местах, например, в Отепяэ, по воскресеньям магазины могли бы быть закрыты. Я не сторонник того, чтобы в борьбе друг с другом магазины были открыты так бессмысленно долго. В некоторых странах по воскресеньям магазины закрыты, почему бы и нам так не сделать? Могли бы, но это лишь вопрос принятия решения. Например, наш магазин в Отепяэ по воскресеньям закрыт, в субботу мы открыты до 15.00.
Если в воскресенье магазин закрыт, я покупаю продукты раньше – ничего не случится, если ты сможет сходить в магазин в понедельник. Однако в крупных городах при необходимости на район мог бы быть открыт один магазин.
Я считаю, что это неправильно, если мать должна работать в выходные, а дети дома. Нужно быть с детьми и заниматься ими, а для этого нужно проводить с ними время. Если ребенком не заниматься, он не выберет правильный путь и неизвестно куда попадет. Родители должны хотя бы один день в неделю целиком посвящать своему ребенку или детям.