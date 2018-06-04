Собственник мясокомбината: по воскресеньям магазины могли бы быть закрыты

- Вы предлагаете работу на лето школьникам?

- Да, но теперь не массово. Мы можем предложить им определенную работу, где не нужно особого обучения. Если какой-то молодой человек хочет получить эту профессию, было бы очень хорошо начать именно здесь.

У нас тут был один школьник, который был лучше, чем собственные работники. Он несколько лет работал летом, и его мать была очень благодарна, что мальчик нашел себе применение.

- Как вам кажется: работник Эстонии получает маленькую или большую зарплату?

- Я считаю, что нормальную. Человек же может бесконечно тратить деньги – кто получает очень хорошую зарплату, он же и тратит больше.

Со временем зарплаты в Эстонии поднялись. Я не стала бы говорить, что, например, наши работники сейчас находятся в настолько тяжелом положении, что их можно внести в списки бедняков. Но все же есть люди, которые не ходят на работу, и они действительно бедные.

Мы должны удержаться в условиях конкуренции. Мы не может брать себе зарплаты с потолка.

В последнее время я делала так, что если беру нового человека на работу, то сначала на меньшую зарплату, а после постепенно поднимаем. Периодически спрашиваю работников, о какой зарплате они сам мечтают. Некоторые говорят.

- И что они говорят?

- Часто называют меньшие суммы, чем мы платим. Я была удивлена. Но это придало мне смелости задавать им этот вопрос. Но было и такое, что один мужчина попросил такую зарплату, словно он единственный на земле.

Все зависит от самокритики и понимания человека, какие возможности есть у работодателя. У предприятия нет возможности бесконечно повышать зарплаты. Если все деньги уходят на зарплаты, ничего не получится инвестировать, обновить, расширить. А инвестировать нужно.

- У экономики Эстонии и государства действительно все так хорошо, как постоянно говорят?

Сейчас все радостно восклицают перед выборами, что все чудесно и экономика растет. Я бы сказала, что дела в Эстонии на троечку.

Правительству можно поставить четверку за то, что они ввели систему минимальной зарплаты и у людей с низкими зарплатами теперь остается больше денег. Но если говорить об интенсивности развития экономики, то это я оценила бы на три с минусом.

- А как дела у предпринимателей?

- Я не могу сказать, что эстонским предпринимателям легко. Кроме того, есть еще давление от зарплат, но увеличить так сильно оборот нельзя – а зарплаты все хотят все больше и больше.

Если говорить о нашем трактире, то пытаемся развивать предприятие, лучше готовить, производить новые продукты и обслуживать всех людей. Карин Катсар, которая руководит фирмой больше года, сумела направить ее в правильную сторону, мотивировать людей и по силам поднять зарплаты. Это меня очень радует!

- Вы сказали, что магазины могли бы быть закрыты по воскресеньям. Почему?

- У нас на комбинате с начала был такой порядок, что по субботам и воскресеньям мы не работаем – за пять рабочих дней все должно быть сделано.

В маленьких местах, например, в Отепяэ, по воскресеньям магазины могли бы быть закрыты. Я не сторонник того, чтобы в борьбе друг с другом магазины были открыты так бессмысленно долго. В некоторых странах по воскресеньям магазины закрыты, почему бы и нам так не сделать? Могли бы, но это лишь вопрос принятия решения. Например, наш магазин в Отепяэ по воскресеньям закрыт, в субботу мы открыты до 15.00.

Если в воскресенье магазин закрыт, я покупаю продукты раньше – ничего не случится, если ты сможет сходить в магазин в понедельник. Однако в крупных городах при необходимости на район мог бы быть открыт один магазин.