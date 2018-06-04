Что происходит? Эстонские пляжи усыпаны мертвой рыбой

За последние дни море вынесло на пярнуские пляжи большое количество мертвой рыбы, из-за чего у многих возникли вопросы о чистоте воды, сообщает ERR.
По словам ихтиолога пярнуского отделения Эстонского морского института Тартуского университета Хели Шпилев, несмотря на то, что картина пугающая, причин волноваться все же нет: во время весеннего нереста у рыб наблюдается достаточно высокая смертность.
Количество вынесенной на берег рыбы, зависит от направления ветра и течения, иногда она остается в море и разлагается на дне.
Другая причина обилия мертвой рыбы на пляжах заключается, по словам Шпилев, в том, что в Пярнуском заливе ведется активная рыбная ловля. «У рыбаков здесь достаточно много всевозможных снастей, которые после весеннего сезона ловли начинают доставать, и в процессе в море попадает рыба, которую специально или случайно не доставляют на берег», - объяснила она.