Что происходит? Эстонские пляжи усыпаны мертвой рыбой

По словам ихтиолога пярнуского отделения Эстонского морского института Тартуского университета Хели Шпилев, несмотря на то, что картина пугающая, причин волноваться все же нет: во время весеннего нереста у рыб наблюдается достаточно высокая смертность.

Количество вынесенной на берег рыбы, зависит от направления ветра и течения, иногда она остается в море и разлагается на дне.