Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) совершает историческое турне по Закавказью, посвящённое столетию Эстонской Республики.

Накануне послы культуры посетили Ереван. В последний раз коллектив ERSO гастролировал по Закавказью более 30 лет назад: в Ереване эстонский оркестр выступал в 1980 году, в Тбилиси – в 1985 году. Известный общественный деятель, инициатор акций народной дипломатии Меэлис Кубитс приложил немало усилий, чтобы восстановить мосты культур.

Министр культуры Эстонии Индрек Саар в интервью Rus.Postimees отметил, что был рад и горд присоединиться к проекту культурной дипломатии "Все любят Грузию": «Народная дипломатия выгодно дополняет политику. Я рад, что у нас есть и то, и другое».

Кульминацией поездки станет завтрашнее выступление Эстонского национального симфонического оркестра под управлением маэстро Неэми Ярви в Тбилисском культурно-музыкальном центре им. Кахидзе. В качестве солистов на грузинскую сцену выйдут эстонские звёзды классики: сопрано Элина Нечаева и пианист Михкель Полль. Участникам концерта предстоит доказать тот факт, что в культурной дип­ломатии музыка является одним из самых влиятельных послов.

Победитель национального отборочного тура Евровидения Элина Нечаева впервые приехала в Грузию. Певица поделилась с Rus.Postimees своими впечатлениями.