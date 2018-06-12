вт, 12.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Эстонцы в Грузии: лучше один раз увидеть Элина Нечаева: «Поражена! В восхищении!»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Тбилиси высадился эстонский культурный десант в составе почти ста человек. К проекту культурной дипломатии «Все любят Грузию» присоединились министр культуры Индрек Саар, известные предприниматели и представители СМИ.

Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) совершает историческое турне по Закавказью, посвящённое столетию Эстонской Республики.

Накануне послы культуры посетили Ереван. В последний раз коллектив ERSO гастролировал по Закавказью более 30 лет назад: в Ереване эстонский оркестр выступал в 1980 году, в Тбилиси – в 1985 году. Известный общественный деятель, инициатор акций народной дипломатии Меэлис Кубитс приложил немало усилий, чтобы восстановить мосты культур.

Министр культуры Эстонии Индрек Саар в интервью Rus.Postimees отметил, что был рад и горд присоединиться к проекту культурной дипломатии "Все любят Грузию": «Народная дипломатия выгодно дополняет политику. Я рад, что у нас есть и то, и другое».

Кульминацией поездки станет завтрашнее выступление Эстонского национального симфонического оркестра под управлением маэстро Неэми Ярви в Тбилисском культурно-музыкальном центре им. Кахидзе. В качестве солистов на грузинскую сцену выйдут эстонские звёзды классики: сопрано Элина Нечаева и пианист Михкель Полль. Участникам концерта предстоит доказать тот факт, что в культурной дип­ломатии музыка является одним из самых влиятельных послов.

Победитель национального отборочного тура Евровидения Элина Нечаева впервые приехала в Грузию. Певица поделилась с Rus.Postimees своими впечатлениями. 

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ