Испанские мотивы: фанаты "Реала" и "Атлетико" готовятся к финалу Суперкубка

Сегодня Старый город говорит по-испански: фанаты "Реала" и "Атлетико", неспешно прогуливаясь по улицам Старого Таллинна, готовились к поединку за Суперкубок УЕФА. Ни особых песен, ни перекличек, ни, к счастью, конфликтов. Все проходит в дружелюбной атмосфере, с одним, конечно, условием: фанаты команд не братаются друг с другом. Дома, в Мадриде, их ждет настоящее противостояние.
Фанаты "Атлетико" и "Реала" находятся всего в 150-200 метрах друг от друга: если "матрасники" разбили свой лагерь у ворот Виру, заняв прилегающие пабы и рестораны, то фанаты "Реала" находятся на главной площади Таллинна - Ратушной.
Их не особо много: на Ратушной площади человек 150, у Вируских ворот, наверное, столько же. Еще отдельные группы поклонников команд завершают прогулки по Старому городу. На фанатов обеих команд было выделено всего 2800 билетов, причем многие приехали с семьями: так и сидят на терассах ресторанов и пабов фанаты "Атлетико" и "Реала". В некоторых заведениях общепита фанаты сидят вместе.
По словам одного из фанатов "Атлетико" Романа, который приехал из Мадрида, матч за Суперкубок пройдет в дружелюбной атмосфере, никаких конфликтов ни в городе, ни на стадионе не должно случиться: "Этот матч для всех для нас праздник, который никто портить никому не хочет. Конечно, мы надеемся на победу своей команды, но большой трагедии из поражения не будем делать. У нас есть чемпионат, Лига чемпионов и Кубок Короля. Да и кому нужны эти стычки? Мы мирные люди!"
Когда речь заходит о составах "Атлетико" и "Реала", фанаты обеих команд практически единодушны: у "Атлетико" более ровный состав, да и проблемы, которые случились у "Реала", в межсезонье могут "сливочным" дорого аукнуться: еще неизвестно, как будет играть Кейлор Навас, которому в напарники был куплен Тибо Куртуа, который, правда, в Таллинне не сыграет. Лука Модрич тоже испытывает некоторое давление в связи с неопределенностью со своим будущим.
"Нет, "Реал", может, и сильнее, - говорит один из болельщиков "Реала", - но почему-то нам немного боязно: мы пока не знаем, как будет играть команда при Лопетеги. От нас в это лето много кто ушел. Роналду? Думаю, это - потеря, но у нас есть и Бензема, Бейл, Модрич. Хотя КриРо, конечно, был лицом "Реала". От него много зависело".
Старый Таллинн очаровал, цены на гостиницы ужаснули
Если в обычный день в Старом городе после обеда можно слышать финскую, китайскую, японскую или русскую речь, то сегодня прочие туристы отошли на второй план. Возможно, казалось, что людей в красно-белых майках больше, но, скорее всего, это цвет формы так привлекал глаз. Фанаты "Реала" почти все, как один, были одеты в белое. Но и фанаты "Реала", и фанаты "Атлетико" признавались, что поражены красотой столицы Эстонии. "Прекрасная архитектура, уже успели сделать много фото. За пару дней, правда, не особо можно посмотреть все, но теперь у нас есть желание вернуться сюда снова. Надеемся, что в этот раз гостиницы не будут такими дорогими", - призналась супружеская пара Алехандро и Эстер из Мадрида.
С гостиницами, точнее, с ценами на них, и правда была проблема. Как писал ранее Postimees, цены на номера поднялись в два-два с половиной раза. Правда, как объяснил руководитель Radisson Sky Blue, цены отвечали тому спросу, который возник на период проведения Суперкубка. Те же, кто не смог заплатить за гостиницу, предпочитали разные варианты. Как рассказали фанаты команд, некоторые выбрались в Таллинн просто на один день, кто-то искал возможность остановиться у знакомых или через специальные сервисы.
Traveling through Talinn, Estonia to watch the Real Madrid #supercup game, but not before exploring Talinn’s old town. This historic part of Tallinn has exceptionally well-preserved real estate with medieval and colonial architecture. It also has a myriad of great restaurants, bars, hotels, churches and other spots worth visiting. The UN has labeled it as part of its UNESCO World Heritage Cities. #oldtowntallinn #tallinn #estonia #realestate
"Мы, конечно, все понимаем, но ночлег в Таллинне не совсем по карману. Не думаю, что в Испании зарплаты такие, что мы могли бы без проблем снять по вашим ценам номер", - таков был лейтмотив ответов испанцев на вопрос о размещении.
Фан-зона: дневной футбол и немного развлечений
Если сравнивать фан-зону с тем, что было на чемпионате мира в России, то тут, как признается побывавший в фан-зонах Калининграда и Таллинна Олег Аблаев, сравнение не в пользу таллиннской: "Может, масштаб соревнования не такой, как чемпионат мира, но, если честно, хотелось бы больше аттракционов и развлечений. Детский футбол и турнир в дневные часы, конечно, очень хорошо, но что делать в остальное время?"
В фан-зоне за четыре часа до начала матча было довольно спокойно: пара нарядов полиции и охрана скучали, малышня азартно играла в настольный футбол. Скучали и продавцы снеди, которые скромно расположились парой-тройкой фургонов на площади Свободы. Пиво лилось, но не рекой. Пять евро за стакан официального пива Суперкубка УЕФА не явилось приманкой для фанатов, которые предпочитали употреблять пенный напиток в барах и пабах, где выбор, естественно, больше. Да и основную массу фанатов составляли спокойные пары и семьи, которым для создания атмосферы не требовалось употребления горячительных напитков. Погода, собственно, тоже не располагала к обильному потреблению жидкости.
А к половине седьмого площадь Свободы начала пустеть: фанаты команды начали выдвигаться к стадиону, а те, кто не смог достать билеты на матч и просто любопытные горожане, заглянувшие после работы на площадь Свободы, стали расходиться по домам, чтобы по телевизору наблюдать главное событие в футбольной жизни Эстонии - финал Суперкубка УЕФА.