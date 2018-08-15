Испанские мотивы: фанаты "Реала" и "Атлетико" готовятся к финалу Суперкубка

Фанаты "Атлетико" и "Реала" находятся всего в 150-200 метрах друг от друга: если "матрасники" разбили свой лагерь у ворот Виру, заняв прилегающие пабы и рестораны, то фанаты "Реала" находятся на главной площади Таллинна - Ратушной.

Их не особо много: на Ратушной площади человек 150, у Вируских ворот, наверное, столько же. Еще отдельные группы поклонников команд завершают прогулки по Старому городу. На фанатов обеих команд было выделено всего 2800 билетов, причем многие приехали с семьями: так и сидят на терассах ресторанов и пабов фанаты "Атлетико" и "Реала". В некоторых заведениях общепита фанаты сидят вместе.

По словам одного из фанатов "Атлетико" Романа, который приехал из Мадрида, матч за Суперкубок пройдет в дружелюбной атмосфере, никаких конфликтов ни в городе, ни на стадионе не должно случиться: "Этот матч для всех для нас праздник, который никто портить никому не хочет. Конечно, мы надеемся на победу своей команды, но большой трагедии из поражения не будем делать. У нас есть чемпионат, Лига чемпионов и Кубок Короля. Да и кому нужны эти стычки? Мы мирные люди!"

Когда речь заходит о составах "Атлетико" и "Реала", фанаты обеих команд практически единодушны: у "Атлетико" более ровный состав, да и проблемы, которые случились у "Реала", в межсезонье могут "сливочным" дорого аукнуться: еще неизвестно, как будет играть Кейлор Навас, которому в напарники был куплен Тибо Куртуа, который, правда, в Таллинне не сыграет. Лука Модрич тоже испытывает некоторое давление в связи с неопределенностью со своим будущим.

"Нет, "Реал", может, и сильнее, - говорит один из болельщиков "Реала", - но почему-то нам немного боязно: мы пока не знаем, как будет играть команда при Лопетеги. От нас в это лето много кто ушел. Роналду? Думаю, это - потеря, но у нас есть и Бензема, Бейл, Модрич. Хотя КриРо, конечно, был лицом "Реала". От него много зависело".

Старый Таллинн очаровал, цены на гостиницы ужаснули

Если в обычный день в Старом городе после обеда можно слышать финскую, китайскую, японскую или русскую речь, то сегодня прочие туристы отошли на второй план. Возможно, казалось, что людей в красно-белых майках больше, но, скорее всего, это цвет формы так привлекал глаз. Фанаты "Реала" почти все, как один, были одеты в белое. Но и фанаты "Реала", и фанаты "Атлетико" признавались, что поражены красотой столицы Эстонии. "Прекрасная архитектура, уже успели сделать много фото. За пару дней, правда, не особо можно посмотреть все, но теперь у нас есть желание вернуться сюда снова. Надеемся, что в этот раз гостиницы не будут такими дорогими", - призналась супружеская пара Алехандро и Эстер из Мадрида.