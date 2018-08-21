Ссоры между политическими силами Маарду: диалога нет, страдают горожане

Агеева возмутила опубликованная 13 августа статья «Жители Маарду выразили мэру недоверие и собираются пикетировать горуправу», в которой рассказывалось о встрече городского актива Маарду с представителями Избирательного союза Эдгара Сависаара, депутатами Маардуского городского собрания Николаем Дегтяренко и Айваром Парком.

Напомним, что по итогам той встречи было принято решение организовать серию пикетов у мэрии Маарду с требованиями устранить проблемы с городским транспортом и ввести обещанный бесплатный проезд на общественном транспорте между Маарду и Таллинном. Кроме того, было решено провести пикет с требованиями установления жесткого контроля деятельности свалки в Йыеляхтме, призвать мэра и чиновников Маарду обратиться в Министерство окружающей среды с инициативой ограничения деятельности свалки и организацией мониторинга за вредными выбросами, а также создать городское НКО для защиты интересов горожан.

По мнению Агеева, Дегтяренко распространяет ложь от имени горожан, так как на самом деле дела в городе идут хорошо.

«Я живу в Маарду не один десяток лет и не понаслышке знаю, что на самом деле происходит в городе. Я вижу, как наш Маарду облагораживается, как в город привлекаются большие инвестиции, как строятся и асфальтируются дороги, появляются новые игровые площадки, устанавливается новое современное уличное освещение и решаются проблемы, тянущиеся еще с давних времен. Вопрос со свалкой в Йыеляхтме и запахом в городе - как раз один из таких», - сказал Агеев, добавив, что этим вопросом вплотную занимаются в мэрии и всеми имеющими способами стоят на защите интересов жителей Маарду.

«Город неоднократно бил тревогу и обращался во всевозможные государственные инстанции и департаменты, благодаря чему инспекция требует от свалки план по уменьшению загрязнения воздуха», - продолжил Агеев, добавив, что у Дегтяренко есть полный доступ к информации, которая регулярно публикуется на городском сайте.

По словам центриста, о бесплатном городском транспорте также много сказано и написано: «Меня этот вопрос тоже очень интересует, поэтому я пристально следил за развитием ситуации. Сама система принятия таких решений, на мой взгляд, несправедлива и самоуправления не могут сами решать ничего. Тем не менее, именно мэр Маарду был тем, кто до последнего боролся за бесплатный общественный транспорт для жителей Харьюмаа. Именно он давно обратил внимание канцлера юстиции на ущемление прав горожан».

Агеев добавил, что любит зеленый и красивый Маарду и ему неприятно, когда город выставляют как нечто загрязненное и коррумпированное: «Мы, жители Маарду, с этим категорически не согласны, поэтому призываем депутата называть вещи своими именами и не распространять откровенную ложь о нашем городе».