Ссоры между политическими силами Маарду: диалога нет, страдают горожане

«Кто давал Николаю Дегтяренко право делать заявления от имени всех активных жителей Маарду?» - с таким вопросом в редакцию Rus.Postimees обратился представившийся городским активистом Евгений Агеев, утаивший, однако, в письме факт своей принадлежности к Центристской партии.
Агеева возмутила опубликованная 13 августа статья «Жители Маарду выразили мэру недоверие и собираются пикетировать горуправу», в которой рассказывалось о встрече городского актива Маарду с представителями Избирательного союза Эдгара Сависаара, депутатами Маардуского городского собрания Николаем Дегтяренко и Айваром Парком.
Напомним, что по итогам той встречи было принято решение организовать серию пикетов у мэрии Маарду с требованиями устранить проблемы с городским транспортом и ввести обещанный бесплатный проезд на общественном транспорте между Маарду и Таллинном. Кроме того, было решено провести пикет с требованиями установления жесткого контроля деятельности свалки в Йыеляхтме, призвать мэра и чиновников Маарду обратиться в Министерство окружающей среды с инициативой ограничения деятельности свалки и организацией мониторинга за вредными выбросами, а также создать городское НКО для защиты интересов горожан.
По мнению Агеева, Дегтяренко распространяет ложь от имени горожан, так как на самом деле дела в городе идут хорошо.
«Я живу в Маарду не один десяток лет и не понаслышке знаю, что на самом деле происходит в городе. Я вижу, как наш Маарду облагораживается, как в город привлекаются большие инвестиции, как строятся и асфальтируются дороги, появляются новые игровые площадки, устанавливается новое современное уличное освещение и решаются проблемы, тянущиеся еще с давних времен. Вопрос со свалкой в Йыеляхтме и запахом в городе - как раз один из таких», - сказал Агеев, добавив, что этим вопросом вплотную занимаются в мэрии и всеми имеющими способами стоят на защите интересов жителей Маарду.
«Город неоднократно бил тревогу и обращался во всевозможные государственные инстанции и департаменты, благодаря чему инспекция требует от свалки план по уменьшению загрязнения воздуха», - продолжил Агеев, добавив, что у Дегтяренко есть полный доступ к информации, которая регулярно публикуется на городском сайте.
По словам центриста, о бесплатном городском транспорте также много сказано и написано: «Меня этот вопрос тоже очень интересует, поэтому я пристально следил за развитием ситуации. Сама система принятия таких решений, на мой взгляд, несправедлива и самоуправления не могут сами решать ничего. Тем не менее, именно мэр Маарду был тем, кто до последнего боролся за бесплатный общественный транспорт для жителей Харьюмаа. Именно он давно обратил внимание канцлера юстиции на ущемление прав горожан».
Агеев добавил, что любит зеленый и красивый Маарду и ему неприятно, когда город выставляют как нечто загрязненное и коррумпированное: «Мы, жители Маарду, с этим категорически не согласны, поэтому призываем депутата называть вещи своими именами и не распространять откровенную ложь о нашем городе».
Николай Дегтяренко в ответ на критику Агеева сказал, что каждый имеет право на свое мнение, другое дело, что мнение должно основываться на объективных фактах: «Поэтому когда автор реплики задает вопрос, по какому праву я делаю заявления от имени жителей Маарду, хочу напомнить, что я получил второй по числу голосов результат на выборах депутатов Маардуского городского собрания в октябре прошлого года. Именно своими избирателями я и уполномочен делать заявления».
«Что касается предложений по улучшению работы общественного транспорта, то я вносил их неоднократно в ходе заседаний нашего горсобрания и озвучивал в СМИ. Именно под давлением приведенных мною неопровержимых доказательств протекционизма мэрии Маарду в отношении компании Temptrans мэр Архипов вынужден был скорректировать свою политику», - заявил он.
Дегтяренко подчеркнул, что не успокоится, пока не добьется бесплатного транспортного сообщения с Таллинном для каждого жителя Маарду. «Мэрия может решить этот вопрос, если будет меньше тратить денег на себя и на свой пиар, а начнет инвестировать в развитие транспорта, - уверен он. - В ряде городов Эстонии бесплатный общественный транспорт существует именно за счет городских бюджетов».
Жительница Маарду Елена Кийк рассказала порталу Rus.Postimees, почему она посетила вышеупомянутое собрание. «Мы – простые работающие женщины Маарду, мы не хотим вмешиваться в политику. Но мы видим, что власть не решает наши проблемы, поэтому объединяемся в борьбе за свои права. Наши проблемы – реальны и их никто не решает. Сейчас Temptrans изменил расписание и мы, работники Ericcson, после смены не можем уехать в Маарду, ждем автобуса по два часа. За свои же деньги не можем никуда уехать. А дома нас дети ждут. Но никто не берется решить эту проблему», - утверждает она.
«И проблема со свалкой – она вполне реальна: мы дышим этим воздухом, этой грязью, а мэрия только всех успокаивает, мол, потерпите, само рассосется. А оно не рассасывается, гора мусора растет день ото дня. Поэтому мы пришли, провели собрание и приняли резолюцию с требованием к мэру Архипову навести порядок. Маарду должен быть городом садов и фонтанов, а не мусорных свалок», - объяснила Кийк.
Татьяна Толочко, которая живет в Маарду 30 лет, также недовольна положением дел в городе, что и побудило ее прийти на собрание: «Я лично обращалась к Владимиру Архипову с просьбой устроить пешеходный переход к площадке для выгула собак. До сих пор ничего не сделано, собаки и их хозяева ежедневно рискуют жизнью, перебегая дорогу перед мчащимися автомобилями. Да и сама площадка для выгула оборудована из рук вон плохо, это просто имитация бурной деятельности, и такое мы наблюдаем в Маарду на каждом шагу. На собрание пришла женщина с дочерью, которые переехали в Маарду из Пярну. Они сказали, что оказались прямо на свалке и задыхаются от выбросов гадости от мусорных куч».