Тому, кто обещает, по морде не врежут

Естественно, у других русскоязычных политиков нет столь широких возможностей, как у Яны Тоом, которая усердно выступает в самых популярных политических передачах на российских телеканалах, у которой есть свое бюро, советники и интернет-страничка, где в русскоязычной части дают по морде эстонским националистам, отпускают шуточки в адрес государства и т.д., причем эти компиляции публикует и русскоязычный Delfi (не в упрек коллегам будет сказано, а чтобы продемонстрировать значительность аудитории). Владимир Вельман напомнил о себе русскоязычной аудитории тем, что прокомментировал «случай» Вахура Керсна в своей реплике русскому Postimees, поскольку возможностей продемонстрировать себя перед выборами у него никогда не бывает слишком много.

У Центристской партии перед другими есть большое преимущество, поскольку у таллиннской правящей партии есть свои, по форме муниципальные, по сути партийные СМИ, причем газеты распространяются и в других городах Эстонии. Об этом без конца говорилось и писалось, но есть вещи, которые в нашей стране невозможно привести в соответствие с элементарным чувством приличия. И кажется, что в ближайшем будущем это так и останется невозможным.

На ПБК тоже потрачены миллионы евро таллиннцев, и как показали данные наблюдателей, в основном экспонировались центристы и их преимущества. Однако старейшина Ласнамяэ Мария Юферева в статье «ПБК не промывает мозги эстонским русским», опубликованной в EPL, называет оппонентов аналитиками-любителями и утверждает, что «СМИ не могут заставить ненавидеть Кылварта и любить Метлева».

Наоборот эта формула, однако, работает, поскольку именно русскоязычные СМИ и, прежде всего, центристские СМИ заставили некоторых русских ненавидеть Сергея Метлева. Но этого Юферевой мало, и она пытается еще больше увеличить достигнутое перед выборами преимущество, набирая при этом такие обороты, что даже подрывает бизнес ПБК, утверждая следующее: “Различные партии и политические союзы много вложили в предвыборную рекламу на ПБК. Принесло им это политические дивиденды среди русских? Вовсе нет!"

Почему сразу «вовсе нет», у нас же голосование на выборах анонимное и результаты считаются не по национальному принципу… К сожалению, безапелляционное заявление Юферевой звучит как призыв «к различным партиям и политическим объединениям» не выбрасывать деньги на ветер и не покупать совершенно бессмысленное рекламное время на ПБК, где она сама стала известна как телеведущая, благодаря чему стала возможной и ее политическая карьера.

Надо сказать, что политики-эстонцы сейчас намного активнее своих русскоязычных коллег в плане предвыборной агитации, взять хотя бы колоссальное представительство партий на недавно прошедшем фестивале мнений. Поскольку эстонские избиратели, как известно, “горячие эстонские парни”, им приходится разогреваться значительно раньше.

Русскоязычные жители темпераментнее, ими можно будет заняться чуть позже, поскольку с русскими дела обстоят так, что они могут очень быстро изменить свои приоритеты: вчера Андрей Макаревич был кумиром и выступал на Красной площади, сегодня он предатель России и его угрожают убить. В то же время нет невозможного в том, что за то время Россия захватит еще что-нибудь, тогда можно будет отнестись к этому с пониманием и использовать наступившую эйфорию в интересах своего предвыборного успеха.

Но ранний старт Яны Тоом во всех смыслах понятен: очевидно, она хочет вернуться из уютного Брюсселя в прохладную Эстонию, при условии, если ей дадут министерский портфель. Вероятно, что в Москве разочарованы прокремлевскими евродепутатами – много шуму, толку мало: НАТО увеличивает свое присутствие в странах Балтии, антироссийские санкции не отменяют, силовые упражнения Башара Асада не ценят даже после того, как Свена Миксера обозвали дураком. «На месте», т.е. в Эстонии, Тоом может быть более выгодна Кремлю.

Положение наших русскоязычных (это неточное и неэстетичное, но пока незаменимое понятие) политиков всегда было сложным: если ты хоть немного сомневаешься в политике России и Путина, поддерживаешь позиции Эстонии, то можешь легко остаться без голосов русскоязычных избирателей. Эстонцы не спешат заполнить возникшую пустоту. Одно из ярких исключений – без сомнения, симпатичная Виктория Ладынская-Кубитс, которая в своем недавнем предвыборном обращении к эстонцам и эстонским русским пообещала, что рано или поздно эстонская система образования станет эстоноязычной, но останется несколько сильных русских школ. То есть волки сыты, овцы целы, а “Отечество”, авось, преодолеет избирательный порог.