Ср, 22.08.2018
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  • Условный срок и почти 400 часов общественных работ: осквернение государственного флага дорого обошлось жителю Нарвы

Условный срок и почти 400 часов общественных работ: осквернение государственного флага дорого обошлось жителю Нарвы

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Эстонский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER K

Вчера, 20 августа, около 10.00 в полицию сообщили, что на Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу государственный флаг ЭР и потоптался по нему.

Отреагировавшие на это сообщение полицейские задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и отправили его в арестный дом трезветь.

В связи с этим досадным инцидентом, произошедшим в День восстановления независимости, начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает осквернение официального символа ЭР, писал вчера Rus.Postimees.

Сегодня стало известно, что нарушителем был 42-летний житель Нарвы Михаил Есин. За свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, пишет rus.err.ee.

Такое решение накануне вынес Вируский уездный суд, рассмотревший уголовное дело Есина в порядке быстрого согласительного производства.

Михаил Есин ранее дважды наказывался в уголовном порядке.

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