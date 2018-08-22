Условный срок и почти 400 часов общественных работ: осквернение государственного флага дорого обошлось жителю Нарвы

Вчера, 20 августа, около 10.00 в полицию сообщили, что на Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу государственный флаг ЭР и потоптался по нему.
Отреагировавшие на это сообщение полицейские задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и отправили его в арестный дом трезветь.
В связи с этим досадным инцидентом, произошедшим в День восстановления независимости, начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает осквернение официального символа ЭР, писал вчера Rus.Postimees.
Сегодня стало известно, что нарушителем был 42-летний житель Нарвы Михаил Есин. За свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, пишет rus.err.ee.
Такое решение накануне вынес Вируский уездный суд, рассмотревший уголовное дело Есина в порядке быстрого согласительного производства.
Михаил Есин ранее дважды наказывался в уголовном порядке.