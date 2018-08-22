Условный срок и почти 400 часов общественных работ: осквернение государственного флага дорого обошлось жителю Нарвы

Отреагировавшие на это сообщение полицейские задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и отправили его в арестный дом трезветь.

В связи с этим досадным инцидентом, произошедшим в День восстановления независимости, начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает осквернение официального символа ЭР, писал вчера Rus.Postimees.

Сегодня стало известно, что нарушителем был 42-летний житель Нарвы Михаил Есин. За свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, пишет rus.err.ee.

Такое решение накануне вынес Вируский уездный суд, рассмотревший уголовное дело Есина в порядке быстрого согласительного производства.