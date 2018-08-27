Эстония в первых рядах по разнице доходов мужчин и женщин
27 августа 2018, 13:03
В минувший четверг правительство одобрило изменения в законодательстве, которые помогут работодателям более серьезно и удобно анализировать оплату труда мужчин и женщин. Несмотря на это, Эстония по-прежнему находится в первых рядах по разнице оплаты труда мужчин и женщин в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Majandus24 со ссылкой на Business Insider привел список 11 стран ОЭСР с самым большим разрывом в зарплатах:
9. Австрия – 15,7%
8. Мехико и Финляндия имеют одинаковый показатель – 16,5%
7. Великобритания – 16,8%
6. США – 18,2%
5. Израиль – 19,3%
4. Латвия и Чили – 21,1%
3. Япония – 24.5%
2. Эстония – 28,3%
1. Южная Корея – 34,6%