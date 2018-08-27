Пн, 27.08.2018
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Эстония в первых рядах по разнице доходов мужчин и женщин

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Eestis on ikka veel Euroopa suurim palgalõhe

ФОТО: Scanpix

В минувший четверг правительство одобрило изменения в законодательстве, которые помогут работодателям более серьезно и удобно анализировать оплату труда мужчин и женщин. Несмотря на это, Эстония по-прежнему находится в первых рядах по разнице оплаты труда мужчин и женщин в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Majandus24 со ссылкой на Business Insider привел список 11 стран ОЭСР с самым большим разрывом в зарплатах:

9. Австрия – 15,7%

8. Мехико и Финляндия имеют одинаковый показатель – 16,5%

7. Великобритания – 16,8%

6. США – 18,2%

5. Израиль – 19,3%

4. Латвия и Чили  – 21,1%

3. Япония – 24.5%

2. Эстония – 28,3%

1. Южная Корея – 34,6%

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