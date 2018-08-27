Эстония в первых рядах по разнице доходов мужчин и женщин

В минувший четверг правительство одобрило изменения в законодательстве, которые помогут работодателям более серьезно и удобно анализировать оплату труда мужчин и женщин. Несмотря на это, Эстония по-прежнему находится в первых рядах по разнице оплаты труда мужчин и женщин в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).