Жители эстонской деревни в страхе: волк ворвался в дом и утащил собаку на глазах у хозяйки

Подумав, что пес просится на улицу, Таммлехт распахнула дверь в прихожую, включила свет – и увидела волка, пишет Järva Teataja. Входную дверь Таммлехты до сих пор из-за теплой погоды держали открытой, потому что в прихожей часто спят собака и кот.

Как обычно, Таммлехт включила свет, чтобы проверить, все ли в порядке. «К нам во двор и раньше забредали енотовидные собаки, а иногда и крупные псы из деревни», - вспоминает она.

Только когда животное в дверном проеме испуганно повернулось к выходу, Таммлехт рассмотрела его хвост, голову и туловище. «Это был самый что ни на есть волк», - убеждена она.

Справившись с первым испугом, Таммелехт бросилась в темноте за собакой, но, услышав рычание и звуки борьбы на въезде во двор, вернулась за фонариком.

Когда она прибежала обратно, схватка уже стихла, доносились лишь хрипы задыхающегося пса, а затем шуршание на жнивье за яблонями, что указывало на то, что волков было несколько. «Если бы шел один, такого сильного шуршания бы не было», - заметила она.

Шум разбудил и других домочадцев. Когда Таммлехт поняла, кто смотрел на нее с расстояния пары метров и за кем она погналась, у нее подкосились ноги.

Ночь прошла без сна. Время от времени Таммлехт подходила к двери и звала кота и собаку, но никто из них не появлялся.

Под утро из кустов все же показался четырехмесячный кот Трийбик с распушенным хвостом.

Следы драки собаки и волка на утро были видны на посыпанной гравием подъездной дороге. Как выяснилось, Айли Таммелехт ночью стояла всего в десяти метрах от этого места.

На утро она все еще не до конца оправилась от произошедшего. «Ребенок говорит, что боится оставаться дома один, и как я его в темноте отправлю одного в школу?» - недоумевает она.

Семье, которая привыкла ко всему относиться с юмором, теперь не до шуток. «Чувство безопасности не то что на нуле – оно в минусе, и не из-за преступности, а из-за волков», - говорит Айли. Вокруг хутора Таммлехтов много лесов, но все же хутор стоит посреди поля и до ближайшего леса с полкилометра.

Волчий вой в районе музея Таммсааре они слышали по вечерам и раньше.

О том, что стая волков, которая прошлой осенью нападала на домашних животных, снова на месте, говорит и другая жительница деревни Кая Краав. «Прошлой зимой они часто бродили вокруг дома, и в этом году уже слышен вой», - говорит она.

Местные учителя, ходившие в понедельник в поход на болото, слышали вой в районе Коллассааре.

Несмотря на то, что Краавы на ночь заводят собаку в дом, новость о произошедшем у Таммлехтов нагоняет на соседей ужас. «А ведь темное время только начинается», - замечает Краав.

Местный охотник Игорь Хомин не сомневается, что собаку Таммлехтов утащили волки.

Был ли это одиночка или прежняя стая, вышедшая из леса в поисках легкой добычи, он утверждать не берется.

Хомин обеспокоен, потому что, по его данным, в течение последней пары недель в этом районе было еще три случая, когда волки во дворах домов нападали на собак или телят.

«Страх и возмущение людей обоснованны, на это необходимо реагировать в срочном порядке, потому что место волка в лесу, а не во дворах домов», - подчеркнул он.

По мнению Хомина, весьма вероятно, что августовское нападение волков в Каарука, теперешнее в Альбу и нападения прошлой осенью – проделки одних и тех же зверей. «До тех пор, пока этих волков не поймают, безопасность домашних животных под угрозой», - сказал он.