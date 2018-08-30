Жители эстонской деревни в страхе: волк ворвался в дом и утащил собаку на глазах у хозяйки

В среду около половины второго ночи жительницу деревни Ветепере Айли Таммлехт разбудил лай ее собаки Тимму.
Подумав, что пес просится на улицу, Таммлехт распахнула дверь в прихожую, включила свет – и увидела волка, пишет Järva Teataja. Входную дверь Таммлехты до сих пор из-за теплой погоды держали открытой, потому что в прихожей часто спят собака и кот.
Как обычно, Таммлехт включила свет, чтобы проверить, все ли в порядке. «К нам во двор и раньше забредали енотовидные собаки, а иногда и крупные псы из деревни», - вспоминает она.
Только когда животное в дверном проеме испуганно повернулось к выходу, Таммлехт рассмотрела его хвост, голову и туловище. «Это был самый что ни на есть волк», - убеждена она.
Справившись с первым испугом, Таммелехт бросилась в темноте за собакой, но, услышав рычание и звуки борьбы на въезде во двор, вернулась за фонариком.
Когда она прибежала обратно, схватка уже стихла, доносились лишь хрипы задыхающегося пса, а затем шуршание на жнивье за яблонями, что указывало на то, что волков было несколько. «Если бы шел один, такого сильного шуршания бы не было», - заметила она.
Шум разбудил и других домочадцев. Когда Таммлехт поняла, кто смотрел на нее с расстояния пары метров и за кем она погналась, у нее подкосились ноги.
Ночь прошла без сна. Время от времени Таммлехт подходила к двери и звала кота и собаку, но никто из них не появлялся.
Под утро из кустов все же показался четырехмесячный кот Трийбик с распушенным хвостом.
Следы драки собаки и волка на утро были видны на посыпанной гравием подъездной дороге. Как выяснилось, Айли Таммелехт ночью стояла всего в десяти метрах от этого места.
На утро она все еще не до конца оправилась от произошедшего. «Ребенок говорит, что боится оставаться дома один, и как я его в темноте отправлю одного в школу?» - недоумевает она.
Семье, которая привыкла ко всему относиться с юмором, теперь не до шуток. «Чувство безопасности не то что на нуле – оно в минусе, и не из-за преступности, а из-за волков», - говорит Айли. Вокруг хутора Таммлехтов много лесов, но все же хутор стоит посреди поля и до ближайшего леса с полкилометра.
Волчий вой в районе музея Таммсааре они слышали по вечерам и раньше.
О том, что стая волков, которая прошлой осенью нападала на домашних животных, снова на месте, говорит и другая жительница деревни Кая Краав. «Прошлой зимой они часто бродили вокруг дома, и в этом году уже слышен вой», - говорит она.
Местные учителя, ходившие в понедельник в поход на болото, слышали вой в районе Коллассааре.
Несмотря на то, что Краавы на ночь заводят собаку в дом, новость о произошедшем у Таммлехтов нагоняет на соседей ужас. «А ведь темное время только начинается», - замечает Краав.
Местный охотник Игорь Хомин не сомневается, что собаку Таммлехтов утащили волки.
Был ли это одиночка или прежняя стая, вышедшая из леса в поисках легкой добычи, он утверждать не берется.
Хомин обеспокоен, потому что, по его данным, в течение последней пары недель в этом районе было еще три случая, когда волки во дворах домов нападали на собак или телят.
«Страх и возмущение людей обоснованны, на это необходимо реагировать в срочном порядке, потому что место волка в лесу, а не во дворах домов», - подчеркнул он.
По мнению Хомина, весьма вероятно, что августовское нападение волков в Каарука, теперешнее в Альбу и нападения прошлой осенью – проделки одних и тех же зверей. «До тех пор, пока этих волков не поймают, безопасность домашних животных под угрозой», - сказал он.
Хомин добавил, что он уже обращался в Департамент окружающей среды с вопросом о возможности дополнительного разрешения на охоту на волков, однако Департамент окружающей среды пока ни об одном нападении не известили, поэтому надежда на разрешение невелика. «О любом случае нападения дикого зверя на домашних животных необходимо сообщать либо в местное охотничье общество, либо в Департамент окружающей среды, потому что в противном случае мы не имеем права отстреливать хищников», - объяснил он.