Обвинения в домогательствах: за что уволили директора библиотеки Тартуского университета?

В среду Tartu Postimees сообщил, что Тартуский университет прекратил рабочие отношения с директором университетской библиотеки Мартином Халликом из-за утраты доверия и недостойного поведения.

В университете опровергли предположение о том, что увольнение связано с ремонтом библиотеки, продолжающимся уже несколько лет. По имеющейся информации, Халлик мог потерять работу из-за обвинения в домогательствах.

«Я никогда не применял насилие или силу, я не использовал свою позицию в отношении кого-либо из сотрудников. Спекуляции о нарушении ПДД также не соответствуют действительности», - сказал Халлик в сделанном вчера заявлении. Больше о причинах увольнения он не говорил, в то же время Халлик не опроверг обвинения в домогательствах.

Халлик заявил, что вместе с адвокатом продолжит бороться по делу о прекращении трудовых отношений. «Жалоба бывших подчиненных, ее детальное содержание мне до сих пор неизвестно. В ходе увольнения университет не предоставил мне письменных свидетельств, не дал мне ознакомиться с поданной против меня жалобой. Решение о моем увольнении было уже заранее подготовлено. Университет не дал никакой возможности ознакомиться с доказательствами и предоставить письменные возражения. Все было сделано за полчаса - меня уволили, забрали ключи и дверную карту, сразу закрыли электронный почтовый ящик. Личные вещи я получил на следующий день. Работодатель нарушил права», - сказал Халлик, добавив, что требует свидетельства, на основании которых Тартуский университет так поступил. «Моя цель - вынести на поверхность правду со всеми ее нюансами. Тартуский университет вынес поспешное решение, не углубляясь в детали».

После сделанного заявления Халлик удалился, не дав возможности журналистам задать дополнительные вопросы.

Позднее пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм подтвердила Postimees, что университет ознакомился с заявлением Халлика и готов идти в суд, если понадобится.

«Ни один договор не был расторгнут необдуманно», - подчеркнула Курм. По ее словам, Халлика ознакомили с содержанием жалобы, кроме того, на встрече, когда ему сообщили о прекращении трудовых отношений, Халлик не опроверг ни одного обвинения. «Он ознакомился с обвинениями и ничего не опроверг», - сказала Курм.