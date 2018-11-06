Руководитель отделения неотложной помощи: памятка, кампания, сайт и приложение не решат проблемы перегрузки ЭМО

Материал, подготовленный Обществом семейных врачей и Обществом врачей экстренной медицины, Больничная касса распространила по всем Центрам семейной медицины, больницам и местным самоуправлениям. В начале нового года Больничная касса закажет исследование, чтобы узнать, пользуются ли люди этими материалами и можно ли их вообще найти.

Наряду с неравномерным уровнем квалификации и доступностью помощи семейных врачей, длинными очередями к врачам-специалистам и недостаточностью инфотехнологических решений, именно неосведомленность людей авторы аудита считают причиной, по которой в отделения ЭМО обращается все больше людей с мелкими проблемами, которые можно решить в других местах.

В интервью Postimees министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут, сказала, что для решения проблемы нужно изменить поведение людей. Вчера Больничная касса запустила кампанию, в рамках которой в случае возникновения легких проблем со здоровьем призывают позвонить семейному врачу или на консультационную линию 1220. «Все наши интервью, выступления и статьи содержат основной посыл: сначала проблемы со здоровьем нужно обсудить с семейным врачом», - сказала специалист по связям с общественностью и пропаганды здоровья Больничной кассы Вивика Тамра.

Однако один из составителей инструкции, руководитель отдела неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр, не считает инфоматериалы палочкой-выручалочкой. Он еще не видел, чтобы кто-то из беспричинно обращающихся в ЭМО, прочитав брошюру, изменил свое отношение. В то же время, он не называет эти материалы бессмысленными: «Если нужна еще какая-то сила, заставляющая пациентов думать, то хорошо, что такие материалы есть».

Составители аудита Госконтроля привели в пример Великобританию, служба здравоохранения которой NHS создала интернет-среду, где в случае возникновения проблем со здоровьем можно найти написанные ясным языком инструкции, как себя вести, куда обращаться и насколько быстро. Сайт просматривают 48 миллионов раз в месяц, причем в самой Великобритании проживает 65 миллионов человек.

Но руководитель ЭМО Пыллувеэр настроен скептически: «Очень трудно вывести отражающий всю многогранность организма человека алгоритм. Никто не знает, насколько обоснованно решение создать NHS. Скорее я считаю, что нужно оговорить этапы лечения: что делает семейный врач, что делает врач-специалист, что делает скорая помощь».

До тех пор, пока нет такой договоренности, по словам Пыллувеэра, нет смысла объяснять пациенту, что он должен делать сам: «Естественно, я не против, если такое дело будет сделано, но это не решит ситуацию. Инфоматериалы и сайты - это недостаточно: только практика является критерием истины».

Специалист Больничной кассы Тамра сказала, что э-решение, которое берет за основу личные и генные данные человека, есть в планах создать и в Эстонии. Но ждать его появления в ближайшем будущем не стоит.