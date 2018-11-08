За притеснение на работе можно требовать компенсацию

Под притеснением на работе понимается физическое или психическое насилие на рабочем месте, одной из форм которого является притеснение на работе. Оно может проявляться в следующем:

* в ограничении общения или игнорировании конкретного работника,

* в сокрытии необходимой для работы информации, а также нанесении ущерба личному имиджу (например, распространение клеветы, высмеивании, публичном унижении или оскорблении),

* нанесении прямого ущерба психическому здоровью путём окриков, брани, угроз или создании чувства вины.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Катрин Мартис ответственность за притеснение на работе несет работодатель даже в случае, если непосредственный начальник этого не делал. «Если в качестве притеснителей выступают коллеги, работник должен довести эту информацию до сведения ответственного руководителя или руководителя компании. Если это не принесет результатов, необходимо обратиться в орган по трудовым спорам или к юристу, который знает, как поступать в подобной ситуации и как в законном порядке требовать от работодателя компенсации. Но в действительности дела обстоят таким образом, что притесняемые не торопятся говорить о случившемся и позволяют ситуации развиваться в том же духе, хотя практика показывает, что от этого становится только хуже. Советую притесняемым немедленно сообщать работодателю, что произошло. Если работодатель ничего не предпринимает, следует посоветоваться с юристом. Никто не должен терпеть притеснение на работе», - сказала Мартис.

Согласно мнению специалистов, следует также учитывать, что доказать факт притеснения на работе бывает не просто, поскольку работодатель намеренно не оставляет письменных свидетельств, а коллеги не хотят давать показания из-за страха потерять работу. «Если работодатель не в состоянии разрешить ситуацию, работник может в чрезвычайном порядке расторгнуть трудовой договор на основании ч. 2 ст. 91 Закона о трудовом договоре, что дает работнику право на компенсацию в тройном размере среднемесячной зарплаты на основании ч. 4 ст. 100 этого же закона. Притесняемый может также обратиться в профсоюз или к специалисту по рабочей среде», - добавила она.