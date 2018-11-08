Фотоновость: навязчивые цыганки с цветами вновь донимают таллиннцев
8 ноября 2018, 14:17
Вчера портал Rus.Postimees писал о том, что на улицах Пярну были замечены две цыганки, которые сначала якобы дарят прохожим розы, а потом требуют за них деньги. Сегодня одна из них «патрулировала» улицу Виру в Таллинне.
Напомним, что поскольку речь идет не о продаже, а о пожертвованиях, хоть и столь навязчивых, такая деятельность напрямую не запрещена полицией. В то же время никто не обязан платить за цветы. Лучший вариант - не принимать их и избегать общения с такими людьми.