Чт, 8.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Фотоновость: навязчивые цыганки с цветами вновь донимают таллиннцев

Фотоновость: навязчивые цыганки с цветами вновь донимают таллиннцев

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Цыганка с цветами в Таллинне.

ФОТО: Корреспондент Rus.Postimees

Вчера портал Rus.Postimees писал о том, что на улицах Пярну были замечены две цыганки, которые сначала якобы дарят прохожим розы, а потом требуют за них деньги. Сегодня одна из них «патрулировала» улицу Виру в Таллинне.

Цыганка с цветами в Таллинне.

ФОТО: Корреспондент Rus.Postimees

Напомним, что поскольку речь идет не о продаже, а о пожертвованиях, хоть и столь навязчивых, такая деятельность напрямую не запрещена полицией. В то же время никто не обязан платить за цветы. Лучший вариант - не принимать их и избегать общения с такими людьми.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ