Фотоновость: навязчивые цыганки с цветами вновь донимают таллиннцев

Напомним, что поскольку речь идет не о продаже, а о пожертвованиях, хоть и столь навязчивых, такая деятельность напрямую не запрещена полицией. В то же время никто не обязан платить за цветы. Лучший вариант - не принимать их и избегать общения с такими людьми.