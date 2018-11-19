Стало известно, как жители Эстонии относятся к налогам

По словам руководителя коммерческого направления Emor Кай-Рийны Крийза, 92процента жителей Эстонии расценивают уплату налогов как выполнение своего гражданского долга, такая же доля населения, по их словам, корректно платит все налоги.

"Хотя по их собственным словам, респонденты относятся к числу исправно платящих налоги, в отношении осведомленности они проявили самокритичность – 55 процентов населения оценили свои знания о налоговой системе Эстонии как хорошие. Информированность, очевидно, достигает этого уровня - 84 процента знают, как платятся налоги и что они должны оплачивать", - сообщила Крийза в пресс-релизе.

Несмотря на то, что жители Эстонии считают себя исправными налогоплательщиками и большинство, по их словам, платит все налоги вовремя и честно, многие все-таки воздерживаются указывать в декларациях дополнительно полученные деньги.

"Например, в ситуации, когда работодатель в конце года дает премию в 2000 евро наличными, так что эти деньги никуда не записываются, лишь 50 процентов жителей страны указывают в декларациях этот дополнительный доход. Что еще – каждый пятый, по его словам все-таки декларирующий полученный дополнительный доход, указывает его меньшим, чем он был в действительности",- пояснила Крийза.

Налогово-таможенному департаменту жители Эстонии скорее доверяют и считают его работу эффективной. Это учреждение жители страны видят больше направленным на сотрудничество, чем надзорным и бюрократическим, а соотношение между проступком и наказанием оценивают скорее строгим, чем мягким.

По словам гендиректора Налогово-таможенного департамента Валдура Лайда, исследование дает хороший обзор готовности населения Эстонии платить налоги. "Большая часть налогов поступает вовремя благодаря тому, что люди и предприятия платят налоги добровольно, а не по принуждению MTA. Поэтому для нас важно прорабатывать именно те темы, которые помогают людям сохранять или увеличивать приверженность к уплате налогов",- отметил Лайд.