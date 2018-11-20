Читатель: проблема в том, что автошколы учат людей сдавать экзамен, а не водить

Уверен почти на 100 процентов, что попавшиеся экзаменаторы, ученики и преподаватели автошкол — лишь малая часть тех, кто занимается этим грязным делом. Почему я так думаю? А потому, что когда мой сын учился в автошколе, ему чуть ли не прямым текстом инструктор говорил, что у него есть связи в АРК и он может помочь с экзаменом. Для подстраховки, как он говорил. А если экзамен не сдаст, то и денег не возьмут. По словам друзей и знакомых сына, у них похожие разговоры бывали со своими инструкторами и даже директорами автошкол.

А из статьи можно сделать вывод, что в полиции и в АРК только пару лет назад узнали о такой проблеме. Смешно просто. И проблема эта существует во всех регионах страны. Самое интересное, что из-за взяточников могли пострадать вполне неплохие начинающие водители, которым экзамен заваливают, так как надо было для статистики предъявить и какое-то количество людей, которые экзамен не сдали. Вот и выходило, что принимает инспектор в день, скажем, около семи человек. Четверо взяточников получают права, а трое оставшихся экзамен проваливают, хотя отъездили его лучше.

Но самое ужасное в этой ситуации, что люди не видят ничего ужасного, когда кто-то дает при получении прав взятку. Родители считают, что ребенок водит, как профессиональный водитель, а неудачные попытки при сдаче экзамена списывают на злого инструктора. Договариваются о взятке, получает их горе-водитель права, а потом совершает, например, аварию, в которой гибнут люди. А если в такой аварии погибает их собственный ребенок, а потом как-то выясняется, что виновник права «в пакетике с чипсами выиграл», начинают хаять систему получения прав, обвинять всех в своих бедах. Такие вот лицемеры эти взяточники. Сами эту систему кормят, а потом винят в этом кого угодно, но не себя самих.

Поскольку я профессиональный водитель, могу сказать, что в течение последних лет 10-15 ситуация на дорогах становится все хуже. Процентов 80 людей на дороге умеют ездить, но не водить. Не умеют предвидеть ситуации, не умеют анализировать, не держат дистанцию, превышают скорость везде и всюду, не умеют идти на обгон за городом. Конечно, не хочется в это верить, но складывается впечатление, что это и есть те самые водятлы, которые права свои получили только благодаря взятке. Нередко можно услышать от тех, кто не может сдать экзамен с черт знает какой попытки, что инструкторы специально их заваливают. Если это действительно так — есть запись с камеры. Подается жалоба, чтобы выяснить, кто прав, а кто нет.

Проблема в том, что лютая доля автошкол учит людей сдавать экзамен, а не водить. Круги заучивают, а не помогают анализировать знаки. Возят по маршрутам, где чаще всего проходят экзамены. Кстати, по-моему, это абсурд, что в большом Таллинне люди сдают экзамен исключительно в районе рядом со зданием АРК. Экзамены могли бы начинаться в разных районах города. Для снижения случаев взяточничества в машине мог бы находиться второй человек, который будет следить за тем, что происходит во время экзамена.

И хорошо бы, чтобы такой человек не был знаком с кем-либо из экзаменаторов. Потому что в противном случае и его будет просто взять в долю. Либо вообще указания во время экзамена должен давать компьютер, который каждый раз будет строить произвольный маршрут. Тогда и взяточник-инспектор не сможет предложить более легкий маршрут. Хотя, скорее всего, и такую систему смогут потом обойти... В общем, мой основной посыл в том, что система прогнила целиком. Ее нужно менять, иначе мы будем все чаще видеть множество аварий, которые происходят по вине водителей, просто купивших свои права и понятия не имеющих о том, чем отличается водитель от водятла…