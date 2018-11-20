Фото: в Таллинне снегоуборочная техника готова к работе

«Могу сказать как за себя, так и за другие фирмы по уборке улиц, что мы готовы к зиме. Тех, кто на следующей неделе будет ездить на летней резине, быть не должно. Поэтому если на следующей неделе вам будет скользко, не надо винить нас. Посмотрите в зеркало и спросите себя, какие шины у вас на машине и какой стиль езды вы используете», сказал руководитель Tänavapuhastuse AS Велло Кинк.