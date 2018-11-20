Фото: в Таллинне снегоуборочная техника готова к работе

Сегодня на автостоянке у Морских ворот Певческого поля выстроилась зимняя уборочная техника, которая будет работать на улицах Таллинна.
«Могу сказать как за себя, так и за другие фирмы по уборке улиц, что мы готовы к зиме. Тех, кто на следующей неделе будет ездить на летней резине, быть не должно. Поэтому если на следующей неделе вам будет скользко, не надо винить нас. Посмотрите в зеркало и спросите себя, какие шины у вас на машине и какой стиль езды вы используете», сказал руководитель Tänavapuhastuse AS Велло Кинк.
Помимо его предприятия, на парковке были Eesti Keskkonnateenused и N&V. Кинк сказал, что они - три крупнейших фирмы, которые работают на улицах Таллинна.
Кинк сказал Postimees, что на следующей неделе не должно еще быть снега, но будет мороз и на дорогах будет скользко.