Вт, 27.11.2018
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  • Уволенный директор библиотеки: посмотрите на фотографии с корпоратива, там нет никаких домогательств

Уволенный директор библиотеки: посмотрите на фотографии с корпоратива, там нет никаких домогательств

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Мартин Халлик

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

По словам бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика, он может, положа руку на сердце, подтвердить, что никогда ни до кого не домогался.

Мартин Халлик в передаче Ringvaade впервые после скандала сказал, что в сегодняшней опубликованной о нем в Postimees статье лжи гораздо больше, чем правды. Халлик отметил, что три члена Комиссии по трудовым спорам основательно изучали в течение двух месяцев все эпизоды об утверждаемых домогательствах, но не нашли в его поведении ничего предосудительного, пишет Postimees.

Тем, кому интересно, как выглядел злополучный рождественский праздник в библиотеки, Халлик советует посмотреть опубликованные в СМИ фотографии. «Если бы случилось что-то необычное, отвратительное, сегодня у каждого человека в кармане есть телефон, в котором есть и фотоаппарат. И если этих людей было так много, которые так считаю (обвиняют Халлика — прим.ред.), безусловно, что-то должно было попасть на эти фотографии», - сказал гость передачи.

Насколько известно Postimees, эти фотографии порталу Õhtuleht отправил адвокат Халлика.

«Я ни об кого не терся. Если танцевать близко, это не значит тереться друг о друга», - утверждает он, добавляя, что и это запечатлено на распространенных фотографиях.

По словам Халлика, речь идет о казусе с одним человеком, который смог вовлечь других людей.

«У меня недолгое время были обоюдные консенсусные отношения с одной коллегой и это позже обернулось в обвинения в домогательствах. В связи с этим мне искренне стыдно перед моей женой», - сказал бывший директор библиотеки.

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