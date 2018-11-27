Уволенный директор библиотеки: посмотрите на фотографии с корпоратива, там нет никаких домогательств

Мартин Халлик в передаче Ringvaade впервые после скандала сказал, что в сегодняшней опубликованной о нем в Postimees статье лжи гораздо больше, чем правды. Халлик отметил, что три члена Комиссии по трудовым спорам основательно изучали в течение двух месяцев все эпизоды об утверждаемых домогательствах, но не нашли в его поведении ничего предосудительного, пишет Postimees.

Тем, кому интересно, как выглядел злополучный рождественский праздник в библиотеки, Халлик советует посмотреть опубликованные в СМИ фотографии. «Если бы случилось что-то необычное, отвратительное, сегодня у каждого человека в кармане есть телефон, в котором есть и фотоаппарат. И если этих людей было так много, которые так считаю (обвиняют Халлика — прим.ред.), безусловно, что-то должно было попасть на эти фотографии», - сказал гость передачи.

Насколько известно Postimees, эти фотографии порталу Õhtuleht отправил адвокат Халлика.

«Я ни об кого не терся. Если танцевать близко, это не значит тереться друг о друга», - утверждает он, добавляя, что и это запечатлено на распространенных фотографиях.

По словам Халлика, речь идет о казусе с одним человеком, который смог вовлечь других людей.