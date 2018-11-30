Вопрос читателя: может ли работодатель не отпустить на похороны родственницы?

Отвечают юристы Трудовой инспекции:

Закон о трудовом договоре (далее ЗТД) приводит несколько особых случаев, когда работодатель обязан предоставить свободное время и выплатить зарплату и тогда, когда сотрудник не работает. Согласно статье 38 ЗТД, работодатель должен выплачивать работнику среднее вознаграждение за труд за разумное время, в течение которого работник не может выполнять работу по причине, исходящей из его личности, но не возникшей умышленно или в результате грубой небрежности, или если от работника нельзя ожидать выполнения работы по другой причине, не исходящей из его личности.

Статья 42 ЗТД в свою очередь устанавливает, что работник имеет право требовать свободное время на условиях, предусмотренных в статье 38. На основании статьей 38 и 42 ЗТД в определенных случаях у сотрудника есть право, учитывая интересы обоих сторон, требовать свободного времени и выплаты зарплаты. При предоставлении свободного времени должны быть разумно учтены интересы обоих сторон трудового договора.

При этом в любом случае речь должна идти о краткосрочном затруднении, которое позволяет вскоре продолжить работу, или о неожиданном событии, которое сотрудник не мог предусмотреть. Разумным можно считать, например, посещение врача или нотариуса в течение нескольких часов.

Сколько свободного времени дать сотруднику в конкретном случае, как правило, решает работодатель, многое зависит от установленных им правил организации труда. Предусмотрительный работодатель обычно прописывает в правилах организации труда подобные случаи (посещение врача, нотариуса, свадьба, похороны и т.д.), когда и в каком размере работнику предоставляется оплачиваемый отпуск, а также кого и как он должен оповестить о своих желаниях (как оформить).

Поскольку смерть близкого человека является неожиданным, непредусмотренным событием, которое работник никак не мог запланировать на другое время, в таких случаях предоставление свободного времени и выплата зарплаты оправданы. Другой вопрос, на сколько отпустить человека. Обычно краткосрочным является отсутствие на работе в течение одного дня. В случае более длительных отпусков необходимо договориться, оплачивается ли свободное время, использует ли работник отпуск и т.д.