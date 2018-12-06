Там, где нашли клад, строят многоквартирные дома

На улице Вяйке-Патарей в Каламая, где летом археологи нашли более 10 000 средневековых предметов, строят новые дома, сообщает Kodustiil.
На углу улиц Вяйке-Патарей и Яху находится земельный участок площадью почти 7000 квадратных метров. Именно здесь, в ходе подготовительных строительных работ было сделано археологическое открытие: средневековые артефакты стали тогда достояние прессы, и мы делали об этом подробный репортаж. Однако этот участок был предназначен для строительства, и теперь здесь возводят трех-и четырехэтажные жилые дома.
«В каждом из домов будет по 8 - 15 квартир. Объект очень интересный, находится в популярном и любимом многими таллиннцами месте», - говорит Маргус Пыйм, член правления фирмы-застройщика YIT Eesti. Всего в семи новых домах будет 94 квартиры: от однокомнатных до четырехкомнатных.
Дома будут готовы к ноябрю будущего года.
Majad valmivad järgmise aasta novembris.