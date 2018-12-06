Там, где нашли клад, строят многоквартирные дома

На углу улиц Вяйке-Патарей и Яху находится земельный участок площадью почти 7000 квадратных метров. Именно здесь, в ходе подготовительных строительных работ было сделано археологическое открытие: средневековые артефакты стали тогда достояние прессы, и мы делали об этом подробный репортаж. Однако этот участок был предназначен для строительства, и теперь здесь возводят трех-и четырехэтажные жилые дома.