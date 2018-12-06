Чт, 6.12.2018
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Там, где нашли клад, строят многоквартирные дома

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Väike-Patarei tänavale kerkivad järgmise aasta lõpuks uued kortermajad.

ФОТО: AS YIT Eesti

На улице Вяйке-Патарей в Каламая, где летом археологи нашли более 10 000 средневековых предметов, строят новые дома, сообщает Kodustiil. 

На углу улиц Вяйке-Патарей и Яху находится земельный участок площадью почти 7000 квадратных метров. Именно здесь, в ходе подготовительных строительных работ было сделано археологическое открытие: средневековые артефакты стали тогда достояние прессы, и мы делали об этом подробный репортаж. Однако этот участок был предназначен для строительства, и теперь здесь возводят трех-и четырехэтажные жилые дома. 

«В каждом из домов будет по 8 - 15 квартир. Объект очень интересный, находится в популярном и любимом многими таллиннцами месте», - говорит Маргус Пыйм, член правления фирмы-застройщика YIT Eesti. Всего в семи новых домах будет 94 квартиры: от однокомнатных до четырехкомнатных.  

Дома будут готовы к ноябрю будущего года.

Majad valmivad järgmise aasta novembris.

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