Как отец семейства из Ида-Вирумаа обманул государство на сотни тысяч евро

Сегодня Postimees публикует историю Андрея Леппика, руководившего «фабрикой счетов» в Ида-Вирумаа. Возглавляемая им преступная группировка обманула государство более чем на 300 000 евро.

Схема работала следующим образом: в 2014 году Леппик вместе с 11 компаньонами основал «фабрику счетов», состоящую примерно из десятка оффшорных фирм, которая предъявляла предприятиям фиктивные счета за несуществующие товары и услуги.

Всего было представлено около ста липовых счетов 37 предприятиям на общую стоимость 3,1 млн евро. Однако под налоговое преступление подпали лишь четыре предприятия «фабрики счетов», поскольку уголовное производство начинается лишь в том случае, если причиненный государству ущерб составляет по меньшей мере 40 000 евро.

С каждого фальшивого счета Леппик и его сообщники получали 10 процентов, то есть всего они получили 310 000 евро, остальное наличными возвращалось в фирмы, оплатившие счет. Для предприятий, заказывающих фиктивные счета, интерес заключался в возможности декларировать внутренний налог с оборота, который можно было списать. От этого и возникал налоговый ущерб государству.

Андрей Леппик вместе с супругой Анастасией попытался отмыть деньги, полученные преступным путем, через предприятие Terrasport OÜ - спортивный клуб в центре Йыхви.

На суде Леппик пытался утверждать, что все счета были реальными, а он был лишь посредником в сделках его знакомых, однако суд этому не поверил.

Длившаяся годами судебная тяжба окончательно решилась в октябре 2017 года. Леппика признали виновным в создании преступной группировки, в отмывании денег и налоговых преступлениях.

Его приговорили к семи годам тюремного заключения, из которых он отбыл три года и семь месяцев и вышел на свободу летом этого года.

В решении об освобождении Леппик признал, что совершил преступления с целью дополнительного заработка. «У него было достаточно много времени, чтобы это обдумать. Он был в тюрьме три года и семь месяцев. За это время выросла его дочь, он ее не видел. Он хочет спокойно жить со своей семьей», - говорится в решении.

Леппик сообщил, что у него есть все для того, чтобы жить нормальной жизнью и он больше не хочет совершать преступления, поскольку, по его словам, никакие деньги этого не стоят.

В решении об освобождении защитник Леппика замечает, что назначенные ему семь лет тюремного заключения - слишком строгое наказание. Оно не соответствует масштабам и тяжести преступления, а также действующей судебной практике в случае подобных налоговых деяний, отмечал защитник.