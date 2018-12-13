Суд обязал отца и сына Салтыковых вернуть Кохтла-Ярве 40 000 евро

Суд первой инстанции обязал их компенсировать нанесенный городу ущерб в размере 40 237,39 евро, передает Rus.ERR. По данным следствия, Салтыковы устраивали на работу в молодежный центр лиц, которые фактически там не работали. Салтыков-младший объявил о намерении обжаловать приговор.