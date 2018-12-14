Как бездомные в Нарве переживают холода?

Квартира, жена и дети есть, но в прошлом

В городе действует Ночлежный дом, и зимой бездомные активно пользуются его услугами. Как рассказывает его руководитель Вадим Загороднюк, в холодное время года каждую ночь здесь спят 40-50 человек, бывает и по 80 человек.

Ночлежный дом находится рядом с давно закрытой инфекционной больницей. Летом здесь можно оставаться только на ночь, зимой ночлежка работает круглосуточно. ФОТО: Николай Андреев

Днем же в ночлежке немноголюдно. Постояльцы разошлись по городу, кто-то по своим делам, а кто-то на курсы от Кассы по безработице. Несколько человек сидят в столовой, пьют чай и смотрят телевизор. На предложение пообщаться с журналистом откликается только один - Сергей.

Сергей оказывается в Ночлежном доме уже второй раз. Он беспробудно пил в компании своих друзей в однокомнатной квартире, которая принадлежала уехавшему за границу родственнику. Квартиру компания сделала совершенно непригодной для жизни, и с разрешения владельца полиция и социальные работники перевезли Сергея в Ночлежный дом.

Раньше Сергей был водителем и автослесарем. Он надеется, что когда-нибудь сможет снова найти работу. ФОТО: Николай Андреев

“Здесь прекратил выпивать, и всё нормально, - рассказывает он. - Даже не тянет”.

Сергей, кажется, еще не совсем осознает, что квартиры у него теперь нет.

“Квартира однокомнатная есть. Но и здесь хорошо”, - рассуждает он.

Бездомный надеется, что сможет найти работу и вернуться к нормальной жизни, в которой он был водителем и автослесарем.

“Жена и дети у меня есть, - добавляет он. - Разведены мы только”.

В Ночлежном доме употреблять алкоголь нельзя. Но постояльцы ночлежки - дееспособные люди, и запретить им пить никто не может. Поэтому если кто-то приносит выпивку с собой, на входе работники принимают бутылку под роспись, и возвращают постояльцу, когда тот выходит в город.

Темная сторона города

Социальные работники отмечают, что каждый человек сам решает, что для него приемлемо, а что нет, и заставить человека изменить образ жизни они не в силах.

“Если человек лежит и не может встать, есть смысл вызвать скорую, - комментирует нашумевшее видео с лежащими на асфальте людьми и.о. директора Департамента социальной помощи Нарвы Татьяна Пацановская. - Если в разговоре выясняется, что человек просто хочет так лежать, можно сказать ему, что у нас на Карья, 6а есть Ночлежный дом. Но как правило, все бездомные об этом знают. Этот случай был единичным, такого повального распространения бомжей, как в европейских столицах, у нас нет. Может быть, он и вызвал такой резонанс, потому что для нас это нонсенс”.

Татьяна Стольфат, руководитель Нарвского центра социальной работы, в структуру которого входит Ночлежный дом, замечает, что обычно бездомные не выделяются в толпе, и горожане могут встречаться с ними, например, в магазине, и даже не замечать.

Западные благотворительные организации помогают поношенной одеждой - её бездомный может получить бесплатно. ФОТО: Николай Андреев