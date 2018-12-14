Как бездомные в Нарве переживают холода?

Пару недель назад нарвитяне в соцсетях активно обсуждали видео, на котором бездомные в морозную погоду лежат на земле у торговых центров Narva Centrum и Astri. Теперь синоптики снова обещают похолодание, и Rus.Postimees решил выяснить, где бездомные Нарвы пережидают холода.
Квартира, жена и дети есть, но в прошлом
В городе действует Ночлежный дом, и зимой бездомные активно пользуются его услугами. Как рассказывает его руководитель Вадим Загороднюк, в холодное время года каждую ночь здесь спят 40-50 человек, бывает и по 80 человек.
Днем же в ночлежке немноголюдно. Постояльцы разошлись по городу, кто-то по своим делам, а кто-то на курсы от Кассы по безработице. Несколько человек сидят в столовой, пьют чай и смотрят телевизор. На предложение пообщаться с журналистом откликается только один - Сергей.
Сергей оказывается в Ночлежном доме уже второй раз. Он беспробудно пил в компании своих друзей в однокомнатной квартире, которая принадлежала уехавшему за границу родственнику. Квартиру компания сделала совершенно непригодной для жизни, и с разрешения владельца полиция и социальные работники перевезли Сергея в Ночлежный дом.
“Здесь прекратил выпивать, и всё нормально, - рассказывает он. - Даже не тянет”.
Сергей, кажется, еще не совсем осознает, что квартиры у него теперь нет.
“Квартира однокомнатная есть. Но и здесь хорошо”, - рассуждает он.
Бездомный надеется, что сможет найти работу и вернуться к нормальной жизни, в которой он был водителем и автослесарем.
“Жена и дети у меня есть, - добавляет он. - Разведены мы только”.
В Ночлежном доме употреблять алкоголь нельзя. Но постояльцы ночлежки - дееспособные люди, и запретить им пить никто не может. Поэтому если кто-то приносит выпивку с собой, на входе работники принимают бутылку под роспись, и возвращают постояльцу, когда тот выходит в город.
Темная сторона города
Социальные работники отмечают, что каждый человек сам решает, что для него приемлемо, а что нет, и заставить человека изменить образ жизни они не в силах.
“Если человек лежит и не может встать, есть смысл вызвать скорую, - комментирует нашумевшее видео с лежащими на асфальте людьми и.о. директора Департамента социальной помощи Нарвы Татьяна Пацановская. - Если в разговоре выясняется, что человек просто хочет так лежать, можно сказать ему, что у нас на Карья, 6а есть Ночлежный дом. Но как правило, все бездомные об этом знают. Этот случай был единичным, такого повального распространения бомжей, как в европейских столицах, у нас нет. Может быть, он и вызвал такой резонанс, потому что для нас это нонсенс”.
Татьяна Стольфат, руководитель Нарвского центра социальной работы, в структуру которого входит Ночлежный дом, замечает, что обычно бездомные не выделяются в толпе, и горожане могут встречаться с ними, например, в магазине, и даже не замечать.
“Каждый может обратиться в ночлежный дом - у нас нет критериев ни по полу, ни по возрасту, - говорит она. - По правилам мы не должны брать пьяных, но зимой мы идем навстречу, и никто не остается без помощи. Если человек выражает пожелание получить помощь, он ее получит”.
Но не все хотят вернуться к нормальной жизни. Татьяна Стольфат приводит в пример женщину, которая часто просит деньги у одного из торговых центров. Социальные работники общались с ней уже не один раз, но это ни к чему не привело.
- Просто у нее дома сидит сын, который пьет. И ей надо его кормить, - разводит руками Татьяна Стольфат.
С другой стороны, и помогать готовы не все.
“В моей практике бывает, что приходят устраиваться на работу люди, которые даже не знали, что в городе есть Ночлежным дом. Например, одна женщина призналась, что и не знала, что есть еще другая сторона города. И она сказала - вы знаете, я не готова здесь работать, - рассказывает Татьяна Стольфат. - Когда человек лежит на земле, у нас какой стереотип первым срабатывает? Наверное, он пьяный. Это может быть и так, но часто никто не предлагает помощь! Помогать тоже способен не каждый”.
Сначала карантин и беседа с соцработником
За год через нарвский Ночлежный дом проходят более ста человек. Кто-то живет здесь несколько месяцев в ожидании места в общежитии, или в других социальных учреждениях - в приюте для взрослых или в доме попечения. А кто-то ночует только один раз.
Чтобы попасть в Ночлежный дом, заранее никаких документов оформлять не нужно. Можно просто постучаться в дверь.
“Прежде всего вас проверят на педикулез, на остальные заболевания, которые могут заразить других клиентов, - рассказывает Вадим Загороднюк. - Если у вас нет документов, вас поселят в карантинные помещения. Человек может жить там, пока не принесет справку, что у него нет туберкулеза, от семейного врача или от муниципального врача. Если он хочет остаться только на одну ночь - пожалуйста. Утром проведем беседу, узнаем, какую помощь хочет человек получить. Это может быть помощь в восстановлении документов, предоставлении постоянной жилплощади. Составляется план работы на каждого посетителя, к каждому подход индивидуальный, потому что проблема у каждого своя”.
Как люди теряют всё?
Как люди оказываются на улице? По словам Вадима Загороднюка, причины могут быть самые разнообразные - выгнала жена из дома; человек приехал из другого города и потерялся или стал жертвой ограбления - таких клиентов привозит полиция. Случаются и казусы, когда ночь в ночлежке проводят люди, имеющие жилье - Ночлежный дом используется как вытрезвитель, которого в Нарве нет.
Но самая распространенная ситуация - когда человек пьет и копит огромные долги по квартплате, пока товарищество не выселит его через суд.
“Умерла жена или умерла мама, - описывает соцработник типичную ситуацию. - Человек продолжает долго выпивать в компании одних и тех же людей… И всё заканчивается тем, что квартирное товарищество подает на выселение”.
Татьяна Стольфат соглашается, что для многих постояльцев ночлежного дома скитания начались именно с события, которое выбило их из колеи. Это может быть не только смерть близкого человека, но, например, увольнение с работы или даже измена жены. Среди бездомных есть и люди с хорошим образованием, и квалифицированные рабочие.
“Кто-то из них остался в 80-х годах, когда все было просто и понятно. Ты вышел за дверь одного работодателя, вошел в дверь второго - и всё, у тебя есть работа, - добавляет Татьяна Стольфат. - У нас был клиент - электрик, у которого, я так понимаю, золотые руки. У него был пробный день на работе, и потом он очень эмоционально мне рассказывал - представляете, меня, электрика с таким стажем отправили отремонтировать бачок унитаза! Это раньше электрик был только электриком, а сантехник только сантехником, сейчас уже другое время”.
По словам Татьяны Стольфат, социальный работник, общаясь с клиентом, определяет, какая именно помощь ему нужна. Кого-то буквально за руку приводят в Кассу по безработице или в Департамент социального страхования. Людей, чье здоровье уже окончательно подорвано, ставят на очередь Дом попечения. В Нарвский центр социальной работы входят разные учреждения, и клиент может получить несколько услуг сразу.
Возможен ли happy end?
Случается, что клиент Ночлежного дома получает комнату в общежитии, но и там продолжает пить и копит долги. В результате снова оказывается в ночлежке. Но, рассказывает Вадим Загороднюк, встречаются и истории со счастливым концом:
“Например, был человек, который освободился из тюрьмы, пришел к нам и дальше всё шло по нашему плану - он обратился в Кассу по безработице, пошел на курсы, оформил пособие по бедности, прошел через осмотр врача. И начал обратно социализироваться - ему дали комнату в муниципальном общежитии, там он познакомился с девушкой. Сейчас они уже ждут второго ребенка, стоят в очереди на муниципальную квартиру, купили машину. Люди встают на ноги, и это не единичный случай. Но главное для этого - желание самого человека”.