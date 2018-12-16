Отец двух детей-инвалидов о госбюджете Эстонии: о какой солидарности вы вообще говорите?
Отец двух детей с особыми потребностями Каарель (имя редакции известно) находит смешным, что министр культуры Индрек Саар назвал принятый бюджет самым солидарным, хотя пособие для детей с ограниченными возможностями не поднималось последние 12 лет, пишет Postimees.
«Разглагольствование в СМИ, как они приняли самый солидарный бюджет показывает, как они отдалились от своих избирателей», - негодует Каарель. Он объясняет, что пособие для детей с особыми потребностями остается неизменным с 2006 года, в то время как зарплата членов Рийгикогу с 2222 евро в 2006 году выросла сейчас до 3481 евро. По его мнению, это совсем несправедливо.
В конце октября оппозиционная Свободная партия инициировала законопроект под номером 663, который в том числе предусматривал увеличить социальные пособия для детей со средним и тяжелым недугом вдвое, а для детей с глубоким недугом – втрое. Но правительство решило не вносить рост пособий для детей с особыми потребностями в бюджет 2019 года. Из бюджета на это потребовалось бы выделить в год 12 млн евро, что смогло бы значительно улучшить положение семей с детьми с особыми потребностями.
Для Каареля остается непонятным, как во время, когда экономика растет, доходы выше запланированного и крышевые деньги раздаются по усмотрению каждого, нельзя найти возможность поддержать пособие. Он возмущен, что дети и семьи, которые вынуждены для удовлетворения нормального уровня жизни тратить больше обычного, на фоне всего этого должны жить на доходы прошлого десятилетия.
На одного ребенка семья Каареля получает пособие в 80,55 евро в месяц. Но дополнительные затраты на ребенка составляют на самом деле 150-200 евро в месяц, при этом Каарель в эту сумму не учитывает расходы, которые обычно идут на воспитание и здорового ребенка. Хотя у его семьи со своим доходом получается справляться, он отмечает, что зачастую ребенка с особыми потребностями воспитывает родитель-одиночка, поэтому во многих таких семьях ситуация неутешительная.
Коалиционные партии говорят о поддержке детей с ограниченными возможностями
Несмотря на то, что пособие для детей с особыми потребностями в бюджет не включено, все находящиеся в правительстве коалиционные партии единодушно заверяют, что тема по-прежнему актуальна и планируется поддержать детей с ограниченными возможностями. Просто не в этом году.
«Это правда, что социальное пособие для детей с ограниченными возможностями не поднималось с 2006 года и это постыдно, тем более, что за это время жизнь подорожала на 48 процентов», - сказала кандидат от Социал-демократической партии, заместитель председателя комиссии по социальным делам Моника Хауканымм, по словам которой, это, безусловно, задевает чувство справедливости семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями.
По ее словам, законопроект о социальных пособиях для детей с особыми потребностями 8 ноября в первом чтении был поддержан всеми партиями и ни у кого не возникло сомнения, что речь идет о важной теме, которая требует быстрого решения.
«На данный момент известно, что в бюджете 2019 года необходимых для поднятия пособия 12 миллионов евро не предусмотрено, но при большом желании это можно сделать с 2020 года или с помощью дополнительного бюджета через полгода», - объясняет она.
По словам руководителя по коммуникациям партии «Отечество» Рийны Сольман, они также считают важным поддержать пособие для людей с ограниченными возможностями, но, по оценке партии, поддержать только детей с особыми потребностями будет мало. Партия считает, что необходимо обратить внимание в целом на систему поддержки всех людей с ограниченными возможностями, в том числе и взрослых.
Она заверила, что уже сейчас готовятся поправки к политике в отношении людей с ограниченными возможностями. «Для подготовки изменений в Министерстве социальных дел будет сформирована рабочая группа, в которую будут привлечены представители целевой группы и эксперты. К концу 2018 года анализ с предложениями по поправкам будет представлен правительству. Изменения о размере пособий для людей с ограниченными возможностями будут рассмотрены в процессе разработки следующей стратегии государственного бюджета», - сказала она.
«Государственный бюджет, составленный правительством во главе с Центристской партией и принятый Рийгикогу в среду, больше всего потратит на социальную защиту, и я считаю, что это очень правильное и необходимое направление», - объясняет член комиссии по социальным делам Рийгикогу Марика Туус-Лауль. Также она подтвердила, что законопроект по-прежнему в производстве и идея поддержки людей с ограниченными возможностями в разработке. Но как можно назначить пособие для детей с особыми потребностями, если в бюджете для этого не предусмотрены деньги, она объяснить не смогла.
Узнавший о результатах принятого госбюджета Каарель решил сам узнать у всех членов комиссии по социальным делам по поводу законопроект, но получил ответ только от реформиста Юри Яансона. Депутат ответил ему, что законопроект больше не продвигается, поскольку государственный бюджет уже был принят в ходе окончательного голосования. Поэтому рост пособий уже будет утверждать следующий состав Рийгикогу.