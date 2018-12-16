Отец двух детей-инвалидов о госбюджете Эстонии: о какой солидарности вы вообще говорите?

«Разглагольствование в СМИ, как они приняли самый солидарный бюджет показывает, как они отдалились от своих избирателей», - негодует Каарель. Он объясняет, что пособие для детей с особыми потребностями остается неизменным с 2006 года, в то время как зарплата членов Рийгикогу с 2222 евро в 2006 году выросла сейчас до 3481 евро. По его мнению, это совсем несправедливо.

В конце октября оппозиционная Свободная партия инициировала законопроект под номером 663, который в том числе предусматривал увеличить социальные пособия для детей со средним и тяжелым недугом вдвое, а для детей с глубоким недугом – втрое. Но правительство решило не вносить рост пособий для детей с особыми потребностями в бюджет 2019 года. Из бюджета на это потребовалось бы выделить в год 12 млн евро, что смогло бы значительно улучшить положение семей с детьми с особыми потребностями.

Для Каареля остается непонятным, как во время, когда экономика растет, доходы выше запланированного и крышевые деньги раздаются по усмотрению каждого, нельзя найти возможность поддержать пособие. Он возмущен, что дети и семьи, которые вынуждены для удовлетворения нормального уровня жизни тратить больше обычного, на фоне всего этого должны жить на доходы прошлого десятилетия.

На одного ребенка семья Каареля получает пособие в 80,55 евро в месяц. Но дополнительные затраты на ребенка составляют на самом деле 150-200 евро в месяц, при этом Каарель в эту сумму не учитывает расходы, которые обычно идут на воспитание и здорового ребенка. Хотя у его семьи со своим доходом получается справляться, он отмечает, что зачастую ребенка с особыми потребностями воспитывает родитель-одиночка, поэтому во многих таких семьях ситуация неутешительная.

Коалиционные партии говорят о поддержке детей с ограниченными возможностями

Несмотря на то, что пособие для детей с особыми потребностями в бюджет не включено, все находящиеся в правительстве коалиционные партии единодушно заверяют, что тема по-прежнему актуальна и планируется поддержать детей с ограниченными возможностями. Просто не в этом году.

«Это правда, что социальное пособие для детей с ограниченными возможностями не поднималось с 2006 года и это постыдно, тем более, что за это время жизнь подорожала на 48 процентов», - сказала кандидат от Социал-демократической партии, заместитель председателя комиссии по социальным делам Моника Хауканымм, по словам которой, это, безусловно, задевает чувство справедливости семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями.

По ее словам, законопроект о социальных пособиях для детей с особыми потребностями 8 ноября в первом чтении был поддержан всеми партиями и ни у кого не возникло сомнения, что речь идет о важной теме, которая требует быстрого решения.