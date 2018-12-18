Бывший канцлер раскрывает тайны: в Министерстве образования и науки серьезная проблема руководства

Из Министерства образования и науки ушла большая часть руководителей, и причину их ухода усматривают в канцлере министерства Теа Варрак. Министр Майлис Репс в рельефном стиле руководства Варрак не видит проблемы, передает портал ERR.
Единственный из ушедших сотрудников, который согласился говорить под своим именем, - бывший вице-канцлер Мадис Лепайыэ, по словам которого, в Министерстве образования и науки очень серьезная проблема в руководстве.
«Вообще говорят, что лучшая организация – это та, где текучка кадров в год с учетом всех причин составляет 5-7%, некоторые считают - до 10%. Если она превышает 15-20%, очевидно, что речь идет об очень серьезной проблеме. Для такого должны быть весьма серьезные причины, и, насколько я слышал, одна из этих причин – канцлер», - заметил Лепайыэ.
В течение последнего года свое работу покинули девять руководителей отделов из 21. Postimees писал в мае, что в основном разногласия вызвал силовой стиль канцлера Варрак. «Министерство образования нуждалось в переменах, и я очень придерживаюсь того мнения, что каждый руководитель имеет право формировать свою команду. Но это должно происходить корректно и таким образом, чтобы это не наносило ущерб организации, - сказала тогда Postimees годами руководившая в министерстве отделом учителей, но покинувшая учреждение Кристи Микивер.
Варрак привела в министерство министр образования и науки от центристов Майлис Репс, которая заявила тогда, что сильной стороной нового канцлера является ее долгий опыт руководства в публичном секторе. Варрак четыре года проработала проректором ТТУ, а в 2006-2011 годах была канцлером Минфина.