Бывший канцлер раскрывает тайны: в Министерстве образования и науки серьезная проблема руководства

Единственный из ушедших сотрудников, который согласился говорить под своим именем, - бывший вице-канцлер Мадис Лепайыэ, по словам которого, в Министерстве образования и науки очень серьезная проблема в руководстве.

«Вообще говорят, что лучшая организация – это та, где текучка кадров в год с учетом всех причин составляет 5-7%, некоторые считают - до 10%. Если она превышает 15-20%, очевидно, что речь идет об очень серьезной проблеме. Для такого должны быть весьма серьезные причины, и, насколько я слышал, одна из этих причин – канцлер», - заметил Лепайыэ.

В течение последнего года свое работу покинули девять руководителей отделов из 21. Postimees писал в мае, что в основном разногласия вызвал силовой стиль канцлера Варрак. «Министерство образования нуждалось в переменах, и я очень придерживаюсь того мнения, что каждый руководитель имеет право формировать свою команду. Но это должно происходить корректно и таким образом, чтобы это не наносило ущерб организации, - сказала тогда Postimees годами руководившая в министерстве отделом учителей, но покинувшая учреждение Кристи Микивер.