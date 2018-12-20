Родителям учеников Нарвской православной школы пришлось проводить родительское собрание в баре

В назначенное время, к шести часам вечера у ворот школы собралось около 40 человек - в основном, родители учеников школы, а также несколько старшеклассников и выпускников, которые являются членами совета школы. Но ворота были на замке.

“Для вас здесь закрыто”, - объяснил работник школы.

Для родителей учеников православная школа оказалась закрыта. ФОТО: Николай Андреев

Участники собрания переместились в расположенную рядом гостиницу “Нарва”, где как раз на такой случай зарезервировали конференц-зал. Но оказалось, что собраться в конференц-зале тоже невозможно. Руководитель отеля Михаил Дузенко сообщил по телефону, что бронирование было отменено вскоре после заказа, о чем организаторам собрания выслали СМС-сообщение. Организаторы заверили, что никакого сообщения не получали. Причину отмены бронирования руководитель отеля объяснить отказался. Среди родителей тут же возникла версия, что им мешают провести собрание городские власти.

Ситуацию спасла одна из выпускниц школы, которая пригласила собравшихся в бар, где она работает. Родительское собрание прошло в баре Shawarma на Петровской площади, его участники едва уместились в этом помещении.

Нарвская православная гуманитарная школа - это частная школа, в которой дети учатся по обычной программе (школа имеет соответствующую лицензию Министерства образования), а также изучают православие, участвуют в богослужениях расположенного по соседству Нарвского Воскресенского собора. Школа арендует здание у прихода этой церкви. Здесь учатся 136 учеников.

В августе умер основатель православной школы и ее директор Андрей Иванен. Как уже писал Rus.Postimees, совет школы, который по уставу назначает директора, 7 ноября утвердил в этой должности завуча школы Елену Петру. Однако в этот же день отец Виталий, член правления НКО, которое является держателем этой частной школы, изменил устав так, что директора назначает правление НКО. Отец Виталий назначил директором сначала учителя другой школы Катрин Лоок, потом самого епископа Лазаря, затем - Надежду Черкашину, которая руководит также Нарвским языковым лицеем.

В школе создалась нервозная обстановка, несколько работников были уволены. По мнению участников родительского собрания отец Виталий незаконно узурпировал власть в школе.

Родительский комитет школы заказал юридический анализ ситуации нарвскому юристу Александру Гамазину. На собрании юрист сообщил свои выводы. По его данным, отец Виталий официально изменил устав в регистре через несколько часов после назначения директором Елены Петры, соответственно директором школы по закону является именно она. Полномочия отца Виталия как члена правления НКО юрист Гамазин тоже считает ничтожными, поскольку срок этих полномочий истек. То есть, по мнению юриста, у священника нет права управлять школой.

В то же время, Александр Гамазин считает, что обращение в суд не поможет: “Суд может длиться до весны 2020 года. К этому времени православной школы уже не будет”.