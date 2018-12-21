Лес рубят – щепки летят: в борьбе с отмыванием денег банки отказываются обслуживать иностранные компании

Юрист считает, что называть нашу страну офшором просто потому, что у нас нет налога на прибыль, все-таки некорректно, мы никогда не были офшором. Последний, говорит Август, отличается не только налоговыми послаблениями, но и крайне простыми условиями отчетности. Иными словами, в таких странах не работают законы, препятствующие отмыванию денег. У нас ситуация прямо противоположная – как только в ЕС принимают какую-то директиву на этот счет, мы сразу ее исполняем, причем не в мягкой, а в самой жесткой форме. По его мнению, историю с банком Danske в это вмешивать не стоит: «Это прошлое (все подозрительные транзакции осуществлялись с 2007 по 2015 года – ред.), а закручивать гайки иностранным бенефициарам эстонских фирм банки начали полтора года назад. Сейчас в Эстонии законы, препятствующие отмыванию денег, работают очень жестко».

По словам Кяэра, свое решение закрыть или не открывать счет фирмы банк объяснять не обязан, поскольку банков в стране больше десятка и ни у одного из них нет монополии: «На нарушение статей Договора о функционировании Европейского союза можно сослаться, но банки - тоже не дураки. Они объясняют свои действия тем, что соблюдают законодательство о препятствовании отмыванию денег. Если у них есть подозрения, они закроют счет. Пойди докажи, что оснований для подозрений нет, просто на сегодняшний день политика банков такая, какая она есть. Если банк не исполняет законодательство, он может получить штраф, который раньше мог составить до 32 000 евро, а сейчас - 400 000 евро или до 2,5% от оборота».

Юрист подтвердил, что часть иностранных клиентов потеряна нашими фирмами, что в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на экономике: «Часть иностранного капитала уйдет. Какая часть – пока неизвестно. Деньги будут заходить в нашу экономику, но по другим правилам и только, так сказать, белые – максимально прозрачные и чистые. Чтобы отработать новые правила и схемы, понадобится время. В этом есть и положительная сторона – к нам будут приходить только белые деньги. Сколько это займет и кто из ушедших бизнесменов захочет вернуть капитал в Эстонию на новых условиях, сказать трудно».

Кяэра считает, что Бюро данных об отмывании денег выгодна подобная политика банков.

Что касается польского бизнесмена, который собирался заниматься криптовалютой через эстонскую фирму, то, по словам Кяэра, действия банков вполне логичны. Эстония – одна из немногих стран, которые не признают криптовалюту денежной единицей. Открыть фирмы по работе с криптовалютой у нас действительно можно, но переводить ее в наличные – нет. Поэтому, с точки зрения банков, счет для такой фирмы не нужен, вот его и не открыли. Банку нужно подтверждение прозрачности денег, что в отношении криптовалюты довольно сложно получить, поэтому и такое отношение.