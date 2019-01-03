Убийца притворился пассажиром... И что теперь, забить на BlaBlaCar?

Попутчика-убийцу женщина нашла через сервис совместных поездок BlaBlaCar, она и прежде предлагала людей по пути подвезти: Ирина, по воспоминаниям коллег и знакомых, была человеком общительным и открытым. А сервис совместных поездок создан именно для таких людей, к тому же он позволяет разделить расходы между участниками поездки.

Попутчик Ирины, увы, оказался совсем не тем человеком, за которого он себя выдавал. Преступление было спланировано заранее: подозреваемый в убийстве зарегистрировал несколько фальшивых аккаунтов в системе BlaBlaCar, воспользовался чужими фотографиями и личными данными, перед поездкой он забронировал все свободные места в машине Ирины.

Не ошибусь, сказав, что эта страшная история особенно взволновала тех, кто сам частенько ездит "блаблакаром" - в качестве пассажира или водителя, а таких людей - миллионы. Этот и подобные сервисы очень популярны в Европе, и в Латвии, и в России.

Вот и я три года уже езжу из Риги в Москву на попутках: это удобнее, быстрее и дешевле, чем на поезде или автобусе, и несопоставимо по цене с самолетом. А еще - значительно интереснее, потому что среди попутчиков встречаются люди бывалые и собеседники интересные.



Всякое бывало: и водитель за рулем почти засыпал, и зверье на зимнюю ночную дорогу выскакивало, и заторы на границе с ожиданием по восемь-десять часов случались... А уж пристрастные и неторопливые досмотры на таможне, если подозрительным кажется водитель или кто-то из пассажиров - обычное дело.

Вообще-то BlaBlaCar позиционирует себя только посредником, помогающим людям найти друг друга, один из слоганов компании "В дорогу с попутчиком - без хлопот!" Ответственности за безопасность пассажиров даже формально BlaBlaCar пока что не несет.

Но у сервиса многомиллионная аудитория в Европе и России, и многие пользуются им как раз потому, что какие-то минимальные гарантии безопасности и водителю, и пассажиру, система все же дает. Во всяком случае, до сих пор мне так казалось.



Все-таки при регистрации аккауната на BlaBlaCar вы подтверждаете свою личность, и контакты водителя система выдаст лишь после того, как найдет вас по соцсетям и номеру телефона. Еще BlaBlaCar контролирует цену услуги. Но этим все пока и ограничивается.

На моем счету десятки поездок между Ригой и Москвой, Москвой и Питером и еще парочка внутрироссийских маршрутов. Не скрою: лично мне такой способ передвижения нравится, и не только своей дешевизной.