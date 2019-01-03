Убийца притворился пассажиром... И что теперь, забить на BlaBlaCar?
Повод для этих заметок трагический и печальный: 23 декабря по пути из Москвы в Тулу была убита молодая женщина. Ирина Ахматова, отправляясь на машине навестить родителей, взяла в попутчики... своего будущего убийцу.
Попутчика-убийцу женщина нашла через сервис совместных поездок BlaBlaCar, она и прежде предлагала людей по пути подвезти: Ирина, по воспоминаниям коллег и знакомых, была человеком общительным и открытым. А сервис совместных поездок создан именно для таких людей, к тому же он позволяет разделить расходы между участниками поездки.
Попутчик Ирины, увы, оказался совсем не тем человеком, за которого он себя выдавал. Преступление было спланировано заранее: подозреваемый в убийстве зарегистрировал несколько фальшивых аккаунтов в системе BlaBlaCar, воспользовался чужими фотографиями и личными данными, перед поездкой он забронировал все свободные места в машине Ирины.
Не ошибусь, сказав, что эта страшная история особенно взволновала тех, кто сам частенько ездит "блаблакаром" - в качестве пассажира или водителя, а таких людей - миллионы. Этот и подобные сервисы очень популярны в Европе, и в Латвии, и в России.
Вот и я три года уже езжу из Риги в Москву на попутках: это удобнее, быстрее и дешевле, чем на поезде или автобусе, и несопоставимо по цене с самолетом. А еще - значительно интереснее, потому что среди попутчиков встречаются люди бывалые и собеседники интересные.
Всякое бывало: и водитель за рулем почти засыпал, и зверье на зимнюю ночную дорогу выскакивало, и заторы на границе с ожиданием по восемь-десять часов случались... А уж пристрастные и неторопливые досмотры на таможне, если подозрительным кажется водитель или кто-то из пассажиров - обычное дело.
Вообще-то BlaBlaCar позиционирует себя только посредником, помогающим людям найти друг друга, один из слоганов компании "В дорогу с попутчиком - без хлопот!" Ответственности за безопасность пассажиров даже формально BlaBlaCar пока что не несет.
Но у сервиса многомиллионная аудитория в Европе и России, и многие пользуются им как раз потому, что какие-то минимальные гарантии безопасности и водителю, и пассажиру, система все же дает. Во всяком случае, до сих пор мне так казалось.
Все-таки при регистрации аккауната на BlaBlaCar вы подтверждаете свою личность, и контакты водителя система выдаст лишь после того, как найдет вас по соцсетям и номеру телефона. Еще BlaBlaCar контролирует цену услуги. Но этим все пока и ограничивается.
На моем счету десятки поездок между Ригой и Москвой, Москвой и Питером и еще парочка внутрироссийских маршрутов. Не скрою: лично мне такой способ передвижения нравится, и не только своей дешевизной.
Не скрою, что сюрпризы - в том числе и не очень приятные - тоже за эти три года были. Поначалу ехать с незнакомым водителем вообще было очень стремно: дорога есть дорога, так что перво-наперво отправляешь родным-знакомым фото и номер машины, и сообщаешь в пути следования где ты, как ты и когда ждать.
...Ох, и переволновалась же родня, когда мы долго простояли на границе, а у меня всего-навсего сел мобильник, зарядить его было негде!.. В другой раз мы с трудом уговорили водителя, двое суток почти непрерывно сидевшего за рулем, сделать короткий привал, подремать хоть с полчаса у бензозаправки. А то ведь уже чиркнули пару раз колесом по гравию на обочине...
Бывало пару раз и такое, что водителем оказывался... совсем не тот человек, ехать с которым мы подписывались и чье имя значилось в контактах на BlaBlaCar: скажем, за рулем сидит Алексей, а пассажиров ему собирает, сидя дома на телефоне, жена Инна...
Или же вместо сорокалетнего "с уверенными навыками вождения" водителя Александра за рулем оказывается какой-то дедок совсем уж почтенных лет - с опытом езды... на пассажирском сиденье, не знающий ни навигации, ни особенности зимних дорог.
Встречались и среди пассажиров... странные персонажи. Например, один подозрительный пассажир в разговоре представлялся... православным батюшкой из глубинки, по пути прикладывался к фляжке, а на границе вдруг оказался... гражданином некой непризнанной республики.
Ну, да эти встречи - тоже часть дорожных впечатлений. Хочешь в жизни приключений - значит, тебе на BlaBlaCar... А вот о преступлениях, подобных жестокому декабрьскому убийству, раньше слышать не приходилось.
Но это все исключения... Большинство же водителей - настоящие асы, заботящиеся о пассажирах. Они могут подвезти от дверей до дверей, хоть не всегда им это по пути. Могут показать по пути подмосковную усадьбу, остановятся там, где лучше перекусить.
И машины у тех, кто берет попутчиков, очень разные: есть комфортабельные, очень крутые тачки, есть... такое древнее ретро, что без поиска сервиса путешествие не обходится. И пассажиры все люди как люди.
Думаю, что вероятность нарваться на нелюдя в таких поездках ничтожно мала, она ничуть не больше, чем в каком-нибудь темном переулке или в ночной электричке. Но некоторые бдительные граждане уже говорят: во всем виноват сервис, которым преступник воспользовался.
Окажется ли в этой связи BlaBlaCar вне закона? Не знаю. Претензий к системам поиска попутчиков в последнее время много: обвиняют, например, в помощи нелегальным перевозчикам, использующим его для ухода от налогов.
На маршруте Рига - Москва - Рига нелегальные перевозки, использующие сервис в своих интересах, кстати, тоже есть. А уж между Москвой и Питером "автобусов пониженной комфортности" хоть отбавляй. Позвонишь якобы конкретному "дяде Саше" или "Аркаше" - ни "мур", ни "мяу", их телефон молчит, а через пять минут вам сам перезванивает диспетчер...
Легальные автоперевозчики в России даже подавали в суд, считая, что водители используют сервис BlaBlaCar для ухода от уплаты налогов и... экономят на безопасности пассажиров. И что такая дешевизна наносит огромный ущерб рынку автобусных перевозок, работать по-честному - нерентабельно.
Виноват ли сервис в том, что им воспользовался убийца? И перестанут ли ездить блаблакаром миллионы поклонников этой и других ей подобных платформ?.. Меня частенько спрашивают в эти дни: неужели и после такого поедешь?
Поеду, даже не сомневайтесь. Не ждать же пока на маршруте Рига-Москва-Рига BlaBlaCar потеснят легальные автоперевозчики, или цены на железнодорожные билеты станут вдруг конкурентоспособными. Говорят, было такое во Франции: появились так называемые автобусы Макрона - и по цене и по комфорту составили реальную конкуренцию сервисам поиска попутчиков.
... А вот от чего воздержусь - так это брать незнакомых попутчиков, путешествуя на машине. Во всяком случае, прежде попробую выяснить, с кем именно придется разделить дорогу.