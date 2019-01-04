Очаровательная Аге Юурикас славится мощью своей исполнительской манеры. В минувшем году пианистка выпустила свою первую пластинку. В Таллинне вместе со струнным трио Fresh исполнительница представит вниманию публики знаковые произведения мировой музыкальной культуры. Ожидается, что это будет концерт, наполненный страстью, высокими чувствами, внутренними исканиями и виртуозным музицированием.

Пианистка выйдет на сцену вместе с ансамблем Fresh. В состав этого коллектива входят три музыканта Таллиннского камерного оркестра, приступившие к совместным выступлениям в 2013 году. Исполнители стремятся разнообразить существующую концертную палитру более редким составом инструментов и специальным репертуаром, созданным для подобного ансамбля.

В программе таллиннского выступления – фортепианные квартеты Форе́ и Брамса. Это концерт из серии «i как исполнитель», который проводит Eesti Kontsert совместно с Союзом эстонских исполнителей.

О талантливой Юурикас Rus.Postimees писал немало добрых слов: она молода, полна свежих идей и смелых замыслов. Эстонская пианистка часто и охотно играет русскую музыку, а также редко исполняемые и малоизвестные сочинения, каждый раз открывая публике что-то новое.