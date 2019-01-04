8 января виртуозная таллиннская пианистка Аге Юурикас, имеющая свой почерк и нетривиальный репертуар, выступит в столичном концертном зале «Эстония» с интересной и сложной программой из сочинений Форе́ и Брамса.
Очаровательная Аге Юурикас славится мощью своей исполнительской манеры. В минувшем году пианистка выпустила свою первую пластинку. В Таллинне вместе со струнным трио Fresh исполнительница представит вниманию публики знаковые произведения мировой музыкальной культуры. Ожидается, что это будет концерт, наполненный страстью, высокими чувствами, внутренними исканиями и виртуозным музицированием.
Пианистка выйдет на сцену вместе с ансамблем Fresh. В состав этого коллектива входят три музыканта Таллиннского камерного оркестра, приступившие к совместным выступлениям в 2013 году. Исполнители стремятся разнообразить существующую концертную палитру более редким составом инструментов и специальным репертуаром, созданным для подобного ансамбля.
В программе таллиннского выступления – фортепианные квартеты Форе́ и Брамса. Это концерт из серии «i как исполнитель», который проводит Eesti Kontsert совместно с Союзом эстонских исполнителей.
О талантливой Юурикас Rus.Postimees писал немало добрых слов: она молода, полна свежих идей и смелых замыслов. Эстонская пианистка часто и охотно играет русскую музыку, а также редко исполняемые и малоизвестные сочинения, каждый раз открывая публике что-то новое.
Справка: Аге Юурикас родилась в 1979 году в Таллинне в музыкальной семье, где все увлекались джазом. Уже с четырех лет она начала учиться игре на фортепиано. После окончания Средней музыкальной школы Аге поступила в Эстонскую академию музыки, затем продолжила учебу в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки и в Высшей школе музыки в Карлсруэ у Калле Рандалу. Благодаря полученной в 2003 году премии Неэме Ярви и совету Ивари Илья поехала на учебу в Московскую консерваторию к легендарной пианистке и педагогу Вере Васильевне Горностаевой.