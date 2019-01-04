Пт, 4.01.2019
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Палата представителей США отказалась выделять деньги на стену Трампа

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USA president Donald Trump ja piirivalvenõukogu juht Brandon Judd (paremal).

ФОТО: SIPA/Scanpix

Палата представителей в конгрессе США, где большинство составляют демократы, приняла законопроекты о бюджете, в которых не предусмотрено выделение дополнительных денег на строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNBC.

Теперь данные документы должны быть одобрены Сенатом США, где в большинстве республиканцы, пишет gazeta.ru. Сенатский лидер республиканцев Митч Макконнелл, а также президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не станут подписывать законопроекты, если в них не будет решен вопрос со стеной.

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