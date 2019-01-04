Палата представителей США отказалась выделять деньги на стену Трампа

Теперь данные документы должны быть одобрены Сенатом США, где в большинстве республиканцы, пишет gazeta.ru. Сенатский лидер республиканцев Митч Макконнелл, а также президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не станут подписывать законопроекты, если в них не будет решен вопрос со стеной.