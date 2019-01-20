Вс, 10.02.2019
У нас, к сожалению, выросло "поколение снежинок", то есть людей, которые не могут взять в руки лопату и откопать машину. Калле Кландорф
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Видео: на дорогах Ида-Вирумаа творится настоящий ад, видимость всего несколько метров

Видео: на дорогах Ида-Вирумаа творится настоящий ад, видимость всего несколько метров
Полицейские помогают вылетевшим с дороги машинам

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Читатель прислал в редакцию Postimees сделанный в Ида-Вирумаа снимок. Метет так сильно, что другие автомобили на дороге едва видны.

ФОТО: Lugeja foto

Самые тяжелые дорожные условия сегодня в Ида-Вирумаа, где метель бушует на крупных шоссе, передает Postimees.

Идаская префектура сообщила на своей странице в Facebook, что находящиеся на шоссейных дорогах патрульные полицейские передают, что дорожные условия очень тяжелые.

Как заснято на видео, из-за метели очень плохая видимость и местами дороги скользкие. «Полицейские стараются быть на шоссе как можно заметнее и тем самым успокаивать движение. При возможности полицейские помогают также выехавшим с дороги вытянуть автомобиль из снега», - пишет Идаская префектура.

Дороги в Эстонии заснежены, поэтому полиция просит водителей запастись временем, по возможности не идти на обгон и держать дистанцию. Дистанция дает возможность водителям в случае экстренной ситуации среагировать.

Вчера в волости Саку в трагическом ДТП погиб 64-летний мужчина. В этом году на дорогах Эстонии умерли семь человек.

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