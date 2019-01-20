Видео: на дорогах Ида-Вирумаа творится настоящий ад, видимость всего несколько метров
Самые тяжелые дорожные условия сегодня в Ида-Вирумаа, где метель бушует на крупных шоссе, передает Postimees.
Идаская префектура сообщила на своей странице в Facebook, что находящиеся на шоссейных дорогах патрульные полицейские передают, что дорожные условия очень тяжелые.
Как заснято на видео, из-за метели очень плохая видимость и местами дороги скользкие. «Полицейские стараются быть на шоссе как можно заметнее и тем самым успокаивать движение. При возможности полицейские помогают также выехавшим с дороги вытянуть автомобиль из снега», - пишет Идаская префектура.
Дороги в Эстонии заснежены, поэтому полиция просит водителей запастись временем, по возможности не идти на обгон и держать дистанцию. Дистанция дает возможность водителям в случае экстренной ситуации среагировать.
Вчера в волости Саку в трагическом ДТП погиб 64-летний мужчина. В этом году на дорогах Эстонии умерли семь человек.