Полезно знать: в какой мороз дети могут не ходить в школу

Кроме того, при организации учебной деятельности учитывается жесткость погоды (ветро-холодовой индекс), зависящая от скорости ветра и температуры на улице, а также влияние холодного воздуха на организм.

Уроки можно пропустить, если проезд в школу и обратно не организован и температура воздуха на улице составляет:

для учеников 1-6 классов - 20 градусов мороза и ниже

для учеников 7-9 классов - 25 градусов мороза и ниже

Учащимся, которые пришли в школу, несмотря на мороз, организуют различные занятия до того, как появится возможность отправить их домой.

Занятия физкультурой на улице можно проводить:

для учеников 1-6 классов при температуре до -10 градусов

для учеников 7-12 классов при температуре до -15 градусов

в случае умеренного ветра - при скорости ветра до 8 м/с