Вс, 10.02.2019
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Полезно знать: в какой мороз дети могут не ходить в школу

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Мороз набирает обороты. Когда дети могут не ходить в школу?

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees

Согласно постановлению Министерства социальных дел, уроки отменяются при недостаточной температуре в классах: если температура воздуха в помещении ниже +19 градусов, а в спортзале - ниже +18 градусов, пишет Postimees.

Кроме того, при организации учебной деятельности учитывается жесткость погоды (ветро-холодовой индекс), зависящая от скорости ветра и температуры на улице, а также влияние холодного воздуха на организм.

Уроки можно пропустить, если проезд в школу и обратно не организован и температура воздуха на улице составляет:

  • для учеников 1-6 классов - 20 градусов мороза и ниже
  • для учеников 7-9 классов - 25 градусов мороза и ниже

Учащимся, которые пришли в школу, несмотря на мороз, организуют различные занятия до того, как появится возможность отправить их домой.

Занятия физкультурой на улице можно проводить:

  • для учеников 1-6 классов при температуре до -10 градусов
  • для учеников 7-12 классов при температуре до -15 градусов
  • в случае умеренного ветра - при скорости ветра до 8 м/с

Температура воздуха оценивается на основании ежедневных данных, доступных на сайте Государственной службы погоды, и на основании таблицы ветро-холодового индекса на сайте Департамента здоровья.

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