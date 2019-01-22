Полезно знать: в какой мороз дети могут не ходить в школу

Согласно постановлению Министерства социальных дел, уроки отменяются при недостаточной температуре в классах: если температура воздуха в помещении ниже +19 градусов, а в спортзале - ниже +18 градусов, пишет Postimees.
Кроме того, при организации учебной деятельности учитывается жесткость погоды (ветро-холодовой индекс), зависящая от скорости ветра и температуры на улице, а также влияние холодного воздуха на организм.
Уроки можно пропустить, если проезд в школу и обратно не организован и температура воздуха на улице составляет:
- для учеников 1-6 классов - 20 градусов мороза и ниже
- для учеников 7-9 классов - 25 градусов мороза и ниже
Учащимся, которые пришли в школу, несмотря на мороз, организуют различные занятия до того, как появится возможность отправить их домой.
Занятия физкультурой на улице можно проводить:
- для учеников 1-6 классов при температуре до -10 градусов
- для учеников 7-12 классов при температуре до -15 градусов
- в случае умеренного ветра - при скорости ветра до 8 м/с
Температура воздуха оценивается на основании ежедневных данных, доступных на сайте Государственной службы погоды, и на основании таблицы ветро-холодового индекса на сайте Департамента здоровья.