Полиция обратилась к жителям Эстонии

„В последнее время были случаи, когда в морозную погоду люди в состоянии опьянения засыпали на автобусной остановке или на улице, что напрямую связано с опасностью переохлаждения. Поэтому полиция просит быть неравнодушными к людям, которые могут попасть в беду по состоянию здоровья, из-за алкогольного опьянения либо по другим причинам", – сказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

Полиция советует людям, которые передвигаются, в основном, на автомобилях и поэтому одеваются более легко, быть готовым к ситуации, когда из-за ДТП или поломки придется долго ждать помощи на обочине. „Водители часто одеты в легкие куртки, но в такие морозы надо одеваться теплее, чтобы быть готовым к худшему", – сказал Мурумаа.