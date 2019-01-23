Фото и видео: Ниагарский водопад замерз из-за сильных морозов

Температура воздуха в районе, где расположен водопад, опустилась до -25°C.

Холода принес арктический воздух, пришедший с севера Канады.

Синоптики предупреждают, что на северо-востоке США, где проживает около ста миллионов человек, в начале следующей недели температура опустится ещё ниже.

В последний раз воды Ниагары замерзали два года назад.