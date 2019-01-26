Дерзкий угон: преступники увели машину прямо из-под носа полиции и вышли сухими из воды

Туулемяэ до сих пор верит, что доказательств достаточно. «Совокупность доказательств ясно указывает на признанного невиновным из-за бездоказательности брата, - говорит обвинитель. - Прокуратура не видит альтернативы, на кого другого могут указывать эти доказательства».

Поскольку трактовка косвенных доказательств, по словам Туулемяэ, всегда вещь субъективная, он ждет обоснований судебного решения и далее уже решит, будет ли подавать апелляцию.

По словам обвинителя, прокуратура, безусловно, довольна тем, что суд согласился с квалификацией необычного инцидента — устранение улик.

Следователи нашли пропавший Audi довольно быстро вблизи дома Лаймы и Робертса. Непосредственно перед тем как увезти Audi из Пярну, ее переоформили в Латвии на имя Лаймы. После исчезновения автомобиля женщина попыталась в свою очередь переписать его на кого-то еще.

Но что привело следователей к посетившим Эстонию на Audi брату и сестре? Они обнаружили, что незадолго до исчезновения вещественного доказательства границу в Икла пересек Mercedes класса А, принадлежащий сестре Оскарса. Полиция задержала женщину. Информация, найденная в ее телефоне, и распечатка звонков привели следствие к его брату Робертсу.

Суд приговорил Лайму за соучастие в устранении улик уголовного производства к году и четырем месяцам тюрьмы, с учетом проведенных в предварительном заключении месяца и 23 дней. Оставшиеся год, два месяца и семь дней наказания не придется отбывать за решеткой, если Лайма не совершит новое преступление в течение испытательного срока в полтора года.

Полиция держит конфискованные транспортные средства на территории, принадлежащей AS Riigi Kinnisvara. Глава экономической службы Ляэнеской префектуры Тайми Сальм сказал еще 5 декабря, что владелец после произошедшего по просьбе полиции значительно усилил меры безопасности: были установлены бетонные препятствия, камеры и усовершенствована охранная система.

Через четыре месяца после исчезновения автомобиля двое молодых людей перебрались через тот же забор, огораживающий парковку. Молодые люди вскрыли несколько транспортных средств и украли то, что попалось им под руку. После этого на территории были проведены дополнительные работы: там были установлены препятствия для перелезающих, а также дополнительное освещение.

Странный звонок