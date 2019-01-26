Дерзкий угон: преступники увели машину прямо из-под носа полиции и вышли сухими из воды

Не так давно Postimees писал, что автомобиль, который проходил по делу как вещественное доказательство, играючи угнали с полицейской парковки Ляэнеской префектуры. На этой неделе выяснилось, что темная фигура, которая без особых усилий подняла часть металлического ограждения, зашла на территорию и через мгновение уже уехала на машине, избежала правосудия, передает Pärnu Postimees.
Расследование привело криминалистов к двум южным соседям, которым Ляэнеская окружная прокуратура предъявила обвинение. На скамье подсудимых оказались Робертс и Лайма - брат и сестра. Робертса прокуратура обвинила в устранении улик, а Лайму — в пособничестве преступлению, точнее в том, что в интересах брата приехала на место преступления.
Но в среду суд признал Робертса невиновным. А сестру все же признал виновной в соучастии. Таким образом, хотя прокурор был более чем уверен, что сестра и брат были соучастниками, по официальной версии, Лайма помогла совершить преступление до сих пор неустановленной личности.
Пятью днями ранее, 5 июня прошлого года, полиция задержала в Хаапсалу при попытке кражи латыша Оскарса и его сообщника. Их же подозревали в причастности к нескольким кражам в Пярнумаа. Подозреваемые были взяты под стражу. В качестве улики полиция конфисковала автомобиль Audi A6 Avand, принадлежащий матери подозреваемого Оскарса.
Пропавший с полицейской парковки ранним утром в июне автомобиль был очень нужен, поскольку криминалисты не успели снять отпечатки (например, узор протектора) и собрать другие улики, которые были крайне необходимы, чтобы отдать под суд латышей, обворовывавших дома в Эстонии.
Прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ еще в декабре во время паузы в судебном заседании признал, что у него есть лишь косвенные доказательства. Но, по его мнению, их достаточно. Суд считает иначе.
Пресс-секретарь суда Яаника Лусти объяснила, что хотя прокуратура пыталась реконструировать случившееся с помощью косвенных доказательств, суд посчитал, что это не удалось в отношении вины Робертса. «Невозможно устранить противоречия и недочеты, которые на самом деле начинаются с отсутствия охраны вещественных доказательств по уголовным делам», - сказала специалист по связям с общественностью Пярнуского уездного суда.
По оценке суда, курьезно, что на полицейской парковке не оказалось направленной на вещественное доказательство работающей камеры. Таким образом, парковка в нерабочее время охранника оставалась без всякого надзора. «Суд считает, что в конкретном случае на основании только лишь предположений и косвенных незначительных доказательств невозможно компенсировать недочеты, то есть утверждать, что это (угон вещественного доказательства) совершил Робертс», - передает точку зрения суда Лусти.
Также, по мнению суда, странно то, что на полицейской парковке, где нет фиксированной охраны, можно легко поднять ограждение.
Туулемяэ показал в зале суда со своего ноутбука кадры, которые были сняты камерой видеонаблюдения с соседнего участка. Правда, не с самого подходящего угла.
«Суд не может кого-то признать виновными, поскольку у него есть походка молодого человека, - говорит Лусти. - Суд считает, что, во-первых, на камере вообще не видно точно, мужчина это или женщина. По походке человека, на голове которого капюшон, нельзя установить личность Робертса или кого-то другого. Никто не изучал и не сравнивал, какая походка у обвиняемого».
Туулемяэ до сих пор верит, что доказательств достаточно. «Совокупность доказательств ясно указывает на признанного невиновным из-за бездоказательности брата, - говорит обвинитель. - Прокуратура не видит альтернативы, на кого другого могут указывать эти доказательства».
Поскольку трактовка косвенных доказательств, по словам Туулемяэ, всегда вещь субъективная, он ждет обоснований судебного решения и далее уже решит, будет ли подавать апелляцию.
По словам обвинителя, прокуратура, безусловно, довольна тем, что суд согласился с квалификацией необычного инцидента — устранение улик.
Следователи нашли пропавший Audi довольно быстро вблизи дома Лаймы и Робертса. Непосредственно перед тем как увезти Audi из Пярну, ее переоформили в Латвии на имя Лаймы. После исчезновения автомобиля женщина попыталась в свою очередь переписать его на кого-то еще.
Но что привело следователей к посетившим Эстонию на Audi брату и сестре? Они обнаружили, что незадолго до исчезновения вещественного доказательства границу в Икла пересек Mercedes класса А, принадлежащий сестре Оскарса. Полиция задержала женщину. Информация, найденная в ее телефоне, и распечатка звонков привели следствие к его брату Робертсу.
Суд приговорил Лайму за соучастие в устранении улик уголовного производства к году и четырем месяцам тюрьмы, с учетом проведенных в предварительном заключении месяца и 23 дней. Оставшиеся год, два месяца и семь дней наказания не придется отбывать за решеткой, если Лайма не совершит новое преступление в течение испытательного срока в полтора года.
Полиция держит конфискованные транспортные средства на территории, принадлежащей AS Riigi Kinnisvara. Глава экономической службы Ляэнеской префектуры Тайми Сальм сказал еще 5 декабря, что владелец после произошедшего по просьбе полиции значительно усилил меры безопасности: были установлены бетонные препятствия, камеры и усовершенствована охранная система.
Через четыре месяца после исчезновения автомобиля двое молодых людей перебрались через тот же забор, огораживающий парковку. Молодые люди вскрыли несколько транспортных средств и украли то, что попалось им под руку. После этого на территории были проведены дополнительные работы: там были установлены препятствия для перелезающих, а также дополнительное освещение.
Странный звонок
Вечером перед угоном автомобиля с полицейской парковки владельцу фирмы, оказывающей в Пярну услугу автомойки и буксира, позвонили. Он не понял, шла ли речь о латвийском или литовском номере, но почувствовал, что звонивший говорил по-русски с акцентом. Свидетель вспомнил в суде, что звонивший спросил, перевозит ли он по заказу автомобили полиции. Иностранец поинтересовался, что если полиция увозит автомобиль, то куда, и как потом получить его. Владелец фирмы подтвердил, что действительно сотрудничал с полицией, но данный автомобиль перевозил кто-то другой. В то же время он посоветовал не искать машину, объяснив, что уже поздно, и, вероятно, им в этот день уже никто заниматься не будет. Но звонивший сказал, что все-таки пойдет искать машину.