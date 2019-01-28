28 января 2019, 12:16
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Жизнь на пушной фабрике: восемь месяцев в клетке, чтобы стать накидкой
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На крупнейшей в странах Балтии пушной фабрике, расположенной в трех десятках километрах от столицы в деревне Карьякюла с двумястами жителей для горожанина сейчас самое красивое время: на фоне белейшего снега в клетках «всего» 3500 племенных животных. Больные и слабые убиты и сварены на корм, шкурки тысяч зверьков украсят воротники, пойдут на шубы или на шапки. Если когда-то кого-то и пускать в это место, то именно сейчас, поскольку новый производственный сезон только начинается, пишет Postimees.
Выходим с членом правления предприятия Марге Тийдус во двор, окруженный примерно трехметровой колючей проволокой, где я вижу многометровые навесы. С каждым шагом в нос все сильнее забивается зловоние. Тийдус ведет нас к серебристым лисам, которые еще с расстояния в несколько десятков метров буравят меня злыми взглядами. Слышу, как животные царапают металлическую решетку.
Эмоции вырываются наружу – я в шоке. Кажется, лисы тоже. Они начинают прыгать в крошечных клетках, пытаясь сбежать от гостей. Сотни лис смотрят мне прямо в глаза и в то же время пытаются отползти сквозь решетки под клетки, оставляя на белом снегу многометровые желто-черные параллельные полосы. Переход с одной стороны навеса до другого кажется невозможным – я это сделал бегом, но и это показалось слишком долгим. «Тише-тише», - успокаивает Тийдус самок лис.
От рождения до накидки
Всего под деревянным навесом около 1600 серебристых лис с лучшей шкурой, единственной задачей в жизни которых является получение потомства.
Кличек у них нет, но все животные пронумерованы, взвешены и измерены. Для серебристой лисы номер 221 560 процесс изготовление накидки на Балтийской пушной фабрике начнется в восьмой раз. Она беспокойна, рычит и прыгает с одного конца клетки в другой.
Она всю жизнь прожила в этой самой клетке, и каждый год рожала по три лисенка. «Скоро начнем их осеменять, и весной они принесут новых»,- говорит Тийдус.
Процесс, по словам Тийдус, схож с оплодотворением коров: «Сначала у самца берется семя и переносится пипеткой самке». Лисята рождаются в материнской клетке и вместе с матерью пересаживаются в деревянный ящик.
Двухмесячных лисят отделяют от матерей и сажают в свои клетки. У них потомства не будет.
Шкурки продают за пару десятков евро – за восемь месяцев жизни животные должны стать люксовыми.
Братья на еду
Одним из важных моментов дня лис и норок является раздача пищи. «Они становятся беспокойными. Каждый хочет, чтобы его накормили первым. Они уже издалека слышат, завелся ли пищевой трактор других животных»,- говорит Тийдус. Поскольку скоро начнется период оплодотворения, животных, по словам Тийдус, кормят хорошим кормом.
«Они получают сваренные и смешанные отходы мясных комбинатов», - говорит она. И лисята в период роста получают рыбий жир и другие отходы ферм, но перед убоем в пищу подмешивается мясо лис и норок предыдущего поколения.
«Да, перед убоем лисам дается и лисье мясо»,- говорит Тийдус. На последний завтрак идущим на убой лисам могут дать мясо их собратьев.
По нашей просьбе работник фермы Александр соглашается продемонстрировать кормление животных. Он курсирует на маленьком тракторе и при помощи помпы раздает по клеткам напоминающую землю субстанцию. Животные едят это жадно.
Свежевание с дочерьми
Ферма кажется сердцем Карьякюла: от двора школы, расположенной на пригорке, до крупнейшей в странах Балтии пушной фермы всего несколько минут ходьбы. По словам Тийдус, здесь работает несколько местных семей, в которых и родители, и дети из дня в день ходят на работу на пушную фабрику.
«Мой брат – разводчик норок, отец и дядя были разводчиками норок, сестра и мать – разводчики норок», - говорит раздававший пищу животным Александр.
Причин для паники, по его оценке, никто из них не понимает: «Что тут думать? Разве пластмасса лучше для окружающей среды, чем натуральный мех? Кто будет есть отходы мясной промышленности?»
Сейчас работникам приходится противостоять угрозам защитников животных: «Отправляют сообщения и звонят, говорят, что мы – убийцы».
«Что моя жена думает об этой работе? Она тут, со мной! И когда дети вырастут, они тоже будут работать на фабрике. Нет разницы – здесь или за границей, потому что в Финляндии такого шума нет»,- говорит Александр.
Я уходил с фермы с противоречивыми чувствами, но кислый лисий запах и глаза отбывающих пожизненное заключение животных явно останутся со мной навсегда.
Эстония никогда не была так близко к закрытию пушных ферм, как несколько дней назад. Для принятия соответствующего закона в парламенте не хватило всего четырех голосов.
Если посмотреть на экономические результаты эстонских пушных фабрик последних лет, кажется, что запрет, которого требуют защитники животных, и не нужен. Эта сфера деятельности так и так взяла курс на снижение. Или еще удастся что-то спасти? Продолжение читайте здесь.