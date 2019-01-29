Наталья Левенко: одна из проблем Эстонии в том, что рост зарплат сейчас опережает рост производительности

Предприниматель Индрек Нейвельт удивился, узнав, какую прибыль выводят из Эстонии шведские банки; в передаче ETV Hommik Anuga («Утро с Ану») он заявил, что для того чтобы выйти на уровень шведских зарплат, нам нужно стать хозяевами на собственной земле, передает Rus.Postimees.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала докторант Института экономического анализа и финансов Таллиннского технического университета Наталья Левенко:
«В течение многих лет в Эстонии последовательно прилагалось много усилий для улучшения инвестиционного климата и привлечения иностранных инвестиций. Было бы крайне странно создавать все условия для инвестиций, а потом ограничивать вывоз прибыли. Вряд ли это может послужить стимулом для тех, кто готов вложить деньги в экономику Эстонии.
Никто не будет спорить, что зарплата 2000 евро в месяц – это хорошая зарплата для молодого специалиста. Зарплата 5000 евро – еще лучше, но одна из проблем заключается как раз в том, что рост зарплат сейчас опережает рост производительности. Эстония уже не является страной с дешевой рабочей силой, но товаров и услуг на душу населения мы производим меньше, чем в среднем по Европе. Это стало одной из причин того, что инвестиций в последние годы меньше, чем хотелось бы.
Приведу пример. Ирландия – небольшая страна с открытой инновационной экономикой и развитым финансовым сектором, население всего около 6,5 миллиона человек. Объем прямых иностранных инвестиций превышает ВВП примерно в три раза, при этом ВВП на душу населения в два раза выше, чем в среднем в Европейском союзе, а зарплаты выше, чем в Швеции. Понятно, что нет универсального рецепта, но если говорить конкретно про Ирландию, то дело, вероятно, не в том, кто владеет банками, а в инновациях и новых технологиях».