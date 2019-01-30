Смотрите, как выглядят пять самых дешевых съемных квартир в Таллинне

Самая дешевая жилплощадь в Таллинне стоит меньше 200 евро в месяц. Правда, это комнаты из квартир, где за стенкой живет хозяйка, или комнаты в бывших общежитиях, которые назвать квартирами можно с известной натяжкой. На порталах недвижимости нет раздела "комната", поэтому все они попадают в разряд однокомнатных квартир. Мы же будем честно называть их комнатами.

ФОТО: KV.EE

Комната площадью 12 м2 в общежитии, расположенном в сталинском доме. После ремонта, сдается с мебелью: диван,секция,телевизор, холодильник,микроволновка. Важно: кухня, туалеты и душевая находятся в общем коридоре, фотография которого к объявлению не приложена. Зато плата за договор только 100 евро.

ФОТО: KV.EE

Комната площадью тоже 12 метров и тоже с мебелью. К плате за наем добавляется коммунальный платеж: летом 30, зимой - 60 евро. В момент заключения договора оплата составляет: предоплата первого месяца проживания + гарантийная сумма (160 евро) + одноразовая оплата маклерских услуг (160 евро). Комната находится в районе Веэренни, в доме странного вида, не похожем на жилой.

ФОТО: KV.EE

В прошлом году эта же комната сдавалась за 170 евро, так что не вся недвижимость дорожает! Душ, туалет и кухонный уголок находятся в комнате. Сколько нужно заплатить при заключении договора, объявление умалчивает. Зато честно публикуется фотография коридора, по которому придется ходить как минимум утром и вечером.

KV.EE

Яркая 12-метровая комнатка с туалетом и душем. Заплатить при заселении, как водится, нужно в троекратном размере. Коммунальные платежи летом - 50 евро. Зимой - 100.

ФОТО: KV.EE