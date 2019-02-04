Ветеринарно-пищевой департамент: цеолиты, содержащиеся в новом «чудо-лекарстве», запрещены в ЕС

И хотя члены группы в социальной сети Facebook, пропагандирующей распространение Advanced TRS, используют вещество как лекарство для очищения от тяжелых металлов и токсинов, по оценке Департамента лекарств, оно не входит по своему составу в число лекарств.

«Если такую продукцию (пищевые добавки) использовать не по назначению или с надеждой на «чудесное» исцеление в случае тяжелых заболеваний, то их употребление может оказаться опасным. Конечно, беременные и кормящие матери перед употреблением продукции должны посоветоваться с врачом», - объяснила специалист инспекционного отдела Департамента лекарств Эвелин Саар.

Надзор за веществами, не квалифицирующимися как лекарства, но принимаемыми внутрь, осуществляет Ветеринарно-пищевой департамент, по утверждению представителя которого, речь идет о запрещенном сейчас в Эстонии веществе.

По информации, представленной на сайте производителя – американской фирмы Coseva – можно считать, что речь идет о пищевой добавке, но у Ветеринарно-пищевого департамента нет информации о том, чтобы Advanced TRS поставляли в Эстонию легально.

«Ветеринарно-пищевой департамент нужно оповещать обо всех пищевых добавках, которые впервые выводятся на эстонский рынок», - объяснила пресс-секретарь департамента Элен Курвитс.

Однако в действительности продавать Advanced TRS нельзя ни в Эстонии, ни в Европейском союзе, поскольку являющиеся главной составной его частью цеолиты там запрещены. А именно, в ЕС нельзя использовать цеолиты в качестве еды и пищевой добавки, поскольку речь идет о запрещенном обновленном продукте питания, сказала Курвитс. Она подтвердила, что запрещена и входящая в состав Advanced TRS форма цеолитов – клипотилолид.

Курвитс отметила, что на данный момент нет обозначенной информации о данной продукции, поэтому пока что нельзя быть уверенными, что продукция продается в качестве продукта питания (или пищевой добавки).