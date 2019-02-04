Пн, 4.02.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ветеринарно-пищевой департамент: цеолиты, содержащиеся в новом «чудо-лекарстве», запрещены в ЕС

Ветеринарно-пищевой департамент: цеолиты, содержащиеся в новом «чудо-лекарстве», запрещены в ЕС

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Новое "чудо-лекарство".

ФОТО: Kuvatõmmis

В пятницу Postimees рассказал о том, что вместо разоблаченного недавно MMS в Эстонии появилось новое вещество Advanced TRS, которое рекламируют как чудо-лекарство. Однако содержащийся в его составе цеолит клиноптилолид запрещен к употреблению на территории всего Европейского союза, пишет Postimees.

И хотя члены группы в социальной сети Facebook, пропагандирующей распространение Advanced TRS, используют вещество как лекарство для очищения от тяжелых металлов и токсинов, по оценке Департамента лекарств, оно не входит по своему составу в число лекарств.

«Если такую продукцию (пищевые добавки) использовать не по назначению или с надеждой на «чудесное» исцеление в случае тяжелых заболеваний, то их употребление может оказаться опасным. Конечно, беременные и кормящие матери перед употреблением продукции должны посоветоваться с врачом», - объяснила специалист инспекционного отдела Департамента лекарств Эвелин Саар.

Надзор за веществами, не квалифицирующимися как лекарства, но принимаемыми внутрь,  осуществляет Ветеринарно-пищевой департамент, по утверждению представителя которого, речь идет о запрещенном сейчас в Эстонии веществе.

По информации, представленной на сайте производителя – американской фирмы Coseva – можно считать, что речь идет о пищевой добавке, но у Ветеринарно-пищевого департамента нет информации о том, чтобы Advanced TRS поставляли в Эстонию легально.

«Ветеринарно-пищевой департамент нужно оповещать обо всех пищевых добавках, которые впервые выводятся на эстонский рынок», - объяснила пресс-секретарь департамента Элен Курвитс.

Однако в действительности продавать Advanced TRS нельзя ни в Эстонии, ни в Европейском союзе, поскольку являющиеся главной  составной его частью цеолиты там запрещены. А именно, в ЕС нельзя использовать цеолиты в качестве еды и пищевой добавки, поскольку речь идет о запрещенном обновленном продукте питания, сказала Курвитс. Она подтвердила, что запрещена и входящая в состав Advanced TRS форма цеолитов – клипотилолид.

Курвитс отметила, что на данный момент нет обозначенной информации о данной продукции, поэтому пока что нельзя быть уверенными, что продукция продается в качестве продукта питания (или пищевой добавки).

«Если в инструкции не сказано о приеме внутрь, это не пища, и его употребление в качестве продукта питания является нецелевым использованием. То есть возникает аналогичная с MMS ситуация, при которой Ветеринарно-пищевой департамент не может запретить продажу товара», - объяснила она.

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