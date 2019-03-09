Кругосветный путешественник из Эстонии стал во Вьетнаме отцом

20 октября Мярк поделился новостью, что во время путешествия нашел свою любовь и женился на вьетнамке по имени Сэм. Вчера в 15.10 по местному времени в городе Тхайбинь у них родилась дочь.

«У нас все сейчас хорошо. У моей жены отличное здоровье и чувство юмора. У дочери также крепкое здоровье», - сказал Мярк.

Дочь они назвали Мария Май Мярк.

У имени Май во вьетнамском языке есть два значения: во-первых, это цветущее желтыми цветами во время китайского Нового года маленькое дерево, а во-вторых, оно означает завтрашний день.

Планы по поводу кругосветного путешествия появление ребенка не изменит, но придется сделать паузу. «Планируем продолжить путешествие в конце года или в начале нового», - сказал Мярк.

«Поскольку у моей жены давнишняя мечта путешествовать по всему миру, планируем дальше отправиться в путь уже втроем, - говорит Мярк. - Я пешком, чтобы пройти минимум еще 20 000 километров, а жена с дочкой рядом со мной на маленьком доме на колесах».

В этом случае Мярку не придется нести тяжелые сумки. «Иногда смогу бежать. Я и раньше участвовал в некоторых марафонах. Жена очень поддерживает и хочет, чтобы я довел это долгое путешествие до конца. Поэтому у нас общая мечта», - говорит Мярк с оптимизмом.

Перерыв в год пара планирует провести в маленькой и тихой деревушке во Вьетнаме.