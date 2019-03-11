Яак Валге: чудовищные ошибки Марианны Тарасенко

Статья редактора Rus.Postimees Марианны Тарасенко, вышедшая в русском и эстонском Postimees под леденящим кровь заголовком «Страшная тайна EKRE» как будто указывает на какой-то ужасный заговор, невидимая часть которого еще не разоблачена. Например, на план госпереворота в сотрудничестве с ИГИЛ, в ходе которого отрежут головы всем журналистам.

На самом деле, причина ужаса автора несколько меньше – а именно, тот факт, что EKRE собрала на выборах большую часть отданных за границей голосов эстонских граждан. По ее словам, целых 47%, что значительно больше среднего результата на выборах в Рийгикогу. Почему это так, для Тарасенко осталось загадкой, поскольку, как она пишет, ни один политолог ей не сумел этого объяснить.

Однако уже при постановке проблемы Тарасенко делает решающую ошибку, т.е., говоря ее словами, «чудовищно оступается». За границей голосовали не 2016 граждан Эстонии, как она, если продолжать выражаться в том же стиле – «грубо лжет» - а по данным официальной статистики, за рубежом было отдано 6,3% всех э-голосов, т.е. около 16 000. То есть львиную долю проголосовавших за границей Тарасенко просто исключила из своих расчетов.

Само собой разумеется, что именно за границей э-голосование популярнее. Логично предположить, что избежать э-голосования решили, прежде всего, те граждане, которые ему не доверяли. Поскольку именно EKRE пропагандировала избегание э-голосования, в этом и есть ключ к «страшной тайне» Тарасенко. Те 2106 человек, которые пришли проголосовать в эстонских зарубежных представительствах, были в среднем более за EKRE, и все дальнейшие расчеты и рассуждения Тарасенко, основанные на неверной посылке, указывают на «жуткую подтасовку» или даже «чудовищное фарисейство».

Но как будто походя автор высказывает еще ряд предложений о политике EKRE. К сожалению, и здесь Тарасенко столь же поверхностна, сколь в своих расчетах относительно политического выбора живущих за границей граждан Эстонии. Она создает впечатление, будто консервативной позиции EKRE сопутствует подавление политической или прочей активности женщин. Это не так. Также предпочтению национальных государств, что идеология EKRE действительно подчеркивает, не сопутствует нетерпимость «различного рода и лада в отношении иммигрантов», как утверждает Тарасенко. Однако EKRE стоит за ответственную иммиграционную политику.

Зато сущая правда ход мысли Тарасенко, согласно которому EKRE очень ценит наших соотечественников с родным русским языком, которые, уважая Конституцию Эстонской Республики и преамбулу к ней, хотят укорениться в Эстонии. Также приятно прочитать, что, согласно мнению редактора русскоязычного Postimees, эстонский язык и эстонскость полным ходом развиваются в эстонской школе, откуда, выражаясь языком Тарасенко, «выйдут такие новые эстонцы, что старые сначала ахнут, а потом закачаются». Понимаю, что автор под «новыми эстонцами» имеет в виду отучившихся в эстоноязычной школе учеников с родным русским языком.