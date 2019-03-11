Читатель: дети в торговом центре Ülemiste подвергают себя опасности

«Очень хотел бы поговорить об эскалаторах и возможности травм детей на них. А именно, об эскалаторе в торговом центре Ülemiste, который работает рядом с детской горкой между вторым и первым этажами, - пишет читатель. - Ситуация такая: дети спускаются с этой горки-трубы, а потом, чтобы спуститься снова, им нужно подняться наверх и единственная возможность для этого - эскалатор».

Он заметил, что на горке детей всегда очень много, а эскалатором они пользуются не всегда безопасно: «Бегут по нему, у многих обувь с развязанными шнурками, садятся во время движения. А многие даже разуваются и все это происходит в носках, которые соответственно сползают и ребенок каждый раз их поправляет».

В этой ситуации в первую очередь о безопасности детей должны побеспокоиться сами родители. Не стоит забывать, что любой эскалатор является техническим средством повышенной опасности и требует соблюдения правил поведения, которые каждый родитель должен объяснить своему ребенку: всем необходимо стоять лицом по направлению движения, нельзя прислоняться к неподвижным частям эскалатора или садиться на ступеньки, а уж тем более нельзя бегать по эскалатору. Малолетних детей рекомендуют держать за руку или на руках. Без присмотра дети на эскалаторе оставаться не должны.