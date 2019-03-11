Читатель: дети в торговом центре Ülemiste подвергают себя опасности

После публикации новости о том, что сапожок трехлетней девочки застрял в эскалаторе в торговом центре Solaris, в редакцию обратился читатель, который обеспокоен безопасностью детей в связи с эскалатором в другом торговом центре.
«Очень хотел бы поговорить об эскалаторах и возможности травм детей на них. А именно, об эскалаторе в торговом центре Ülemiste, который работает рядом с детской горкой между вторым и первым этажами, - пишет читатель. - Ситуация такая: дети спускаются с этой горки-трубы, а потом, чтобы спуститься снова, им нужно подняться наверх и единственная возможность для этого - эскалатор».
Он заметил, что на горке детей всегда очень много, а эскалатором они пользуются не всегда безопасно: «Бегут по нему, у многих обувь с развязанными шнурками, садятся во время движения. А многие даже разуваются и все это происходит в носках, которые соответственно сползают и ребенок каждый раз их поправляет».
В этой ситуации в первую очередь о безопасности детей должны побеспокоиться сами родители. Не стоит забывать, что любой эскалатор является техническим средством повышенной опасности и требует соблюдения правил поведения, которые каждый родитель должен объяснить своему ребенку: всем необходимо стоять лицом по направлению движения, нельзя прислоняться к неподвижным частям эскалатора или садиться на ступеньки, а уж тем более нельзя бегать по эскалатору. Малолетних детей рекомендуют держать за руку или на руках. Без присмотра дети на эскалаторе оставаться не должны.
Со своей стороны торговый центр Ülemiste также предпринял попытку сделать развлечение для детей более безопасным. «Некоторое время назад были установлены таблички для предупреждения родителей и детей», - прокомментировал директор ТЦ Ülemiste Гуйдо Пярнитс.