Допингоемкие и незрелищные дисциплины подвергнут серьзным реформам

Заседание совета IAAF проходило с 10 по 11 марта. Дистанции, в соответствии с предложенными рекомендациями комитета IAAF, сократят с 20 км и 50 км до 10 км, 30 км или 35 км соответственно.

Также IAAF намерена внедрить технологию специальных стелек с электронными чипами, которая позволит судьям контролировать контакт спортсменов с землей, технологию планируется ввести к 2021 году.

Совет призвал к одинаковому количеству мужских и женских соревнований, которое должно быть достигнуто на Олимпийских играх 2020 года в Токио и в дальнейшем должно соблюдаться на всех крупных турнирах.

"Совет согласился с предложениями комитета IAAF по спортивной ходьбе изменить дистанции в дисциплине, чтобы повысить ее привлекательность для более молодой аудитории, - сказал президент IAAF Себастьян Коу. - Во-вторых, продолжая уделять приоритетное внимание инвестициям и развитию системы управления спортивной ходьбы, мы планируем внедрить новые электронные чипы".