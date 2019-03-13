Ср, 13.03.2019
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  • Авто/Техника
  • Видео: подрезавший на дороге другую машину водитель Yandex.Taxi бурно отреагировал на замечание

Видео: подрезавший на дороге другую машину водитель Yandex.Taxi бурно отреагировал на замечание

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Инцидент с автомобилем Yandex.Taxi.

ФОТО: Youtube

Движение на дорогах Таллинна с каждым днем становится только хуже. Подтверждением этому является очередная запись с видеорегистратора, опубликованная в Youtube. Главным антигероем ролика оказался автомобиль Yandex.Taxi.

Инцидент имел место в Таллинне на перекрестке Мустамяэ-теэ и Таммсааре-теэ. Автор ролика спокойно дожидался разрешающего сигнала светофора. Как только загорелся зеленый, из соседней полосы с нарушением правил перед машиной   перестроился автомобиль Yandex.Taxi, чем создал аварийную ситуацию.

На следующем светофоре машины остановились рядом. По словам автора ролика, он посмотрел на водителя такси и покрутил пальцем у виска, на что в ответ услышал: «В ж**у себе палец засунь!».

Автор отправил видео в службу поддержки клиентов Yandex.Taxi, откуда последовал следующий ответ: «В первую очередь — спасибо, что написали. Безопасное и вежливое вождение у нас в приоритете. Хотим отметить, что напрямую с водителями мы не сотрудничаем и обязательно передадим информацию об этом нарушении в таксопарк. На всякий случай также напомним, что вы всегда можете позвонить на горячую линию дорожной полиции. Мы за справедливость».

Автомобили с опознавательными знаками Yandex.Taxi и раньше были замечены за странным поведением на дорогах столицы. Так, в мае прошлого года, когда фирма только пару дней работала на рынке Эстонии, произошел данный инцидент.

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