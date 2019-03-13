Ильмар Томуск: что в действительности делает Языковая инспекция

Литературный редактор Rus.postimees Марианна Тарасенко опубликовала в русскоязычном Postimees (rus.postimees.ee, 27.02.2019) статью с многообещающим заголовком "Куда хочется послать Языковую инспекцию" («Kuhu tahaks saata keeleinspektsiooni»). На этот вопрос мы, к сожалению, не находим ответа, и идея всей статьи остается неясной. Кажется, автор полагает, что Языковая инспекция отвечает за все, что неправильно в нашем образовании, торговле и вообще везде. А в конце – сюрприз, сюрприз! – выясняется, что виноваты вовсе беспомощные учителя эстонского языка (в эстоноязычном издании Postimees ее статья носит заголовок "Виноваты беспомощные учителя" («Süüdi on saamatud õpetajad») (arvamus.postimees.ee, 07.03.2019).

Автор статьи советует сотрудникам Языковой инспекции взять это в свои руки, переучить плохих учителей или даже самим занять место некомпетентных педагогов. В сущности, совсем не плохо, что кто-то ожидает от Языковой инспекции таких масштабных действий. С другой стороны, у нас не так уж много возможностей, чтобы оправдать эти надежды, потому что в качестве органа государственного надзора мы действуем в рамках данной нам компетенции и в рамках правовых актов, регулирующих сферу языка, и у нас по всей Эстонии в штате только десять инспекторов. У госпожи Тарасенко весьма странное представление, касающееся всей сферы языка, поэтому считаю необходимым кое-что объяснить.

О владении языком среди работников сферы торговли

Первый сюрприз сразил меня, когда я дошел в статье до выражения, что в Эстонии от кассиров требуют дипломы филологов. Эстонское государство ввело как для кассиров, так и для работников всех других отраслей языковые требования, которые позволяют им осуществлять свою работу, и в случае с кассирами это уровень владения языком B1. В остальном мире бывает и по-другому, например от таксистов в Норвегии требуется знание норвежского языка на уровне B2, что явно превышает уровень знания языка, необходимый для работы таксистом. Напротив, уровень B1, который требуется от наших продавцов, это начальный уровень владения языком, который необходим, например, ходатайствующему о получении гражданства или выпускнику основной школы, и такой уровень не предполагает безошибочного использования языка, как неверно утверждает госпожа Тарасенко. При уровне B1 разрешены ошибки, главное – понимать покупателя и отвечать на его вопросы. То, что эстонцы якобы ожидали появления за кассой в магазине генерального директора Языковой инспекции Ильмара Томуска, является очевидным преувеличением. Наша надзорная практика показывает, что жалобы в Языковую инспекцию подают на тех продавцов, кто вообще не говорит по-эстонски либо отказывается это делать. Во многих жалобах повторяется фраза: "Продавец попросил (или потребовал), чтобы я говорил с ним по-русски". К сожалению, много таких и среди молодежи – 18-25-летних.

Качество преподавания языка