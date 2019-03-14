Дачникам напоминают о запрете ввоза в Эстонию семян

Ввозить в Эстонию разрешено семена цветов и большинства декоративных растений, но в объемах, предназначенных для личного пользования, передает Rus.ERR.

По словам руководителя Идаского таможенного пункта НТД Вольдемара Линно, поскольку скоро начнется дачный сезон, на границе (в Нарве) возросло число желающих пронести в Эстонию из России семена. Но люди должны понимать, что запрещенные к ввозу семена придется оставить на границе.