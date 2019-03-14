Дачникам напоминают о запрете ввоза в Эстонию семян

Налогово-таможенный департамент напомнил, что в Эстонию запрещено завозить семена овощей и сельскохозяйственных культур из стран, не входящих в Европейский союз: например, из России, Белоруссии и с Украины.
Ввозить в Эстонию разрешено семена цветов и большинства декоративных растений, но в объемах, предназначенных для личного пользования, передает Rus.ERR.
По словам руководителя Идаского таможенного пункта НТД Вольдемара Линно, поскольку скоро начнется дачный сезон, на границе (в Нарве) возросло число желающих пронести в Эстонию из России семена. Но люди должны понимать, что запрещенные к ввозу семена придется оставить на границе.
О том, какие семена можно ввезти в Эстонию, можно узнать по телефону таможни 880 0814 и на сайте Департамента сельского хозяйства.