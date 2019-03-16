Бизнесмены о союзе центристов с EKRE: бесплатные автобусы будут только для эстонцев

Предприниматель Владимир Либман отметил в студии, что для государства все же было бы больше пользы от коалиции центристов и реформистов. Смотрите видео с 19-й минуты!

Фрагмент беседы:

– Что показали минувшие выборы? Как вы относитесь к сотрудничеству центристов с EKRE?

Владимир Либман: – Мне, как гражданину Эстонии – еврею – очень грустно! То, что я вижу, – признак не очень честной игры, или точнее – не очень большого ума.

Олег Осиновский: – Как гражданину Эстонии – не еврею – мне кажется, что создание новой коалиции обернется большой проблемой. С точки зрения бизнеса, Центристская партия подписала контракт с государством, и, получив предоплату в виде голосов избирателей, сказала, что подписанный договор выполнять не будет. Партия пошла договариваться с другими, нарушая все свои предыдущие обещания. Думаю, что в бизнесе такое можно сделать только один раз. Следующего раза не будет, ты просто не получишь эти голоса.

– Что бы вы посоветовали вписать в экономическую главу будущего коалиционного соглашения?

Владимир Либман: – Считаю, что советовать что-то EKRE – это все равно, что плевать против ветра. Я лично за коалицию центристов и реформистов! Уверен, что эти две почти одинаково поддерживаемые в нашем обществе партии должны объединиться на абсолютно демократических основах. Для государства от этого будет больше пользы. Другие политические силы – либо популисты, либо болтуны.

Олег Осиновский: – Я бы сказал, что сегодня Центристская партия совершает самоубийство. Зачем она его совершает – большой вопрос. Возможно, что мы стоим на пороге создания национал-социалистической партии. У нас будут бесплатные автобусы, но только для эстонцев.

Владимир Либман: – А евреям вообще нельзя будет в этот автобус входить!

Олег Осиновский: – Евреям даже смотреть нельзя будет на автобусы. Мне непонятно, зачем это делает Центристская партия. Сегодня уже ясно, что на следующие выборы в Европарламент центристам можно уже не ходить. Вряд ли им что-либо светит и на местных выборах через два года. Вероятно, в этом есть какая-то логика, которую мы не знаем. Не всё то глупо, что непонятно.