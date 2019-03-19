«Красная секунда»: смотрите на Rus.Postimees новую передачу о проблемах дорожного движения Эстонии

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Так, первый выпуск передачи будет посвящен авариям, происходящим на железной дороге.

При столкновении поезда с легковым автомобилем шансы выжить у находящихся в салоне машины крайне малы. По какой же причине происходят подобные аварии? Как можно не заметить приближающийся поезд? Ответы на эти и другие вопросы попытается найти новая передача о дорожном движении «Красная секунда».

За минувший год на железной дороге произошло несколько аварий с участием поездов, но самая серьезная случилась 20 февраля 2018 года на переезде Кульна: при столкновении грузовика и поезда пострадали девять человек, а два вагона сошли с рельсов.

Согласно рапорту, самый большой имущественный ущерб был причинен AS Eesti Liinirongid то есть предприятию Elron - поезд Stadler Flirt EMU 1309 получил серьезные повреждения. Всего ущерб, нанесенный Elron, составил 2,8 миллиона евро.

Мотор, водительская кабина и коробка передач спровоцировавшего аварию грузовика Scania были разбиты, а рама сломалась, по причине чего автомобиль после несчастного случая стал непригоден для использования. Прицеп Kraker был деформирован так, что от него остались одни развалины.

Повреждения железнодорожной инфраструктуры стали очевидны после того, как поезд был увезен с места происшествия. Рельсы на железнодорожном переезде получили опасные повреждения, из-за чего рельсы и плиту покрытия пришлось менять. Ущерб, причиненный AS Eesti Raudtee, составил более 40 000 евро.

Результаты анализов показали, что водитель столкнувшегося с поездом грузовика употреблял алкоголь.

Все выпуски новой передачи «Красная секунда», созданной при сотрудничестве Департамента шоссейных дорог и телеканала Kanal 2 будут доступны и для читателей портала Rus.Postimees с русской озвучкой.