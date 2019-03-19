Вт, 19.03.2019
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Главный раввин Эстонии прокомментировал нашумевший инцидент

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Eesti pearabi Shmuel Kot.

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот сказал международному еврейскому информационному агентству Jewish Telegraphic Agency (JTA), что произошедший в субботу инцидент стал для него первым случаем такого рода и СМИ сгустили краски, освещая произошедшее, передает Postimees.

"Этот случай не очень меня потряс, я считаю, что СМИ сгустили краски, освещая этот инцидент", - сказал Кот JTA.

Главный раввин добавил, что в Эстонии редко случаются подобные инциденты.

Израильские СМИ освещали инцидент с оскорблением раввина, по большей части на страницах газет появилась новость JTA. Jewish Telegraphic Agency было основано в 1917 в Нью-Йорке, США, как международное информационное агенство, клиентами которого являются в основном еврейские издания по всему миру.

Информационное агенство AFP в понедельник в свете произошедшего опубликовало продолжение новости, где было написано о коалиционных переговорах и сделанном в воскресенье заявлении совета Еврейской общины, в котором выражалось опасение относительно возможного прихода EKRE к власти.

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