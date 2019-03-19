Главный раввин Эстонии прокомментировал нашумевший инцидент

"Этот случай не очень меня потряс, я считаю, что СМИ сгустили краски, освещая этот инцидент", - сказал Кот JTA .

Израильские СМИ освещали инцидент с оскорблением раввина, по большей части на страницах газет появилась новость JTA. Jewish Telegraphic Agency было основано в 1917 в Нью-Йорке, США, как международное информационное агенство, клиентами которого являются в основном еврейские издания по всему миру.