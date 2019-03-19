Главный раввин Эстонии прокомментировал нашумевший инцидент

Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот сказал международному еврейскому информационному агентству Jewish Telegraphic Agency (JTA), что произошедший в субботу инцидент стал для него первым случаем такого рода и СМИ сгустили краски, освещая произошедшее, передает Postimees.
"Этот случай не очень меня потряс, я считаю, что СМИ сгустили краски, освещая этот инцидент", - сказал Кот JTA.
Главный раввин добавил, что в Эстонии редко случаются подобные инциденты.
Израильские СМИ освещали инцидент с оскорблением раввина, по большей части на страницах газет появилась новость JTA. Jewish Telegraphic Agency было основано в 1917 в Нью-Йорке, США, как международное информационное агенство, клиентами которого являются в основном еврейские издания по всему миру.
Информационное агенство AFP в понедельник в свете произошедшего опубликовало продолжение новости, где было написано о коалиционных переговорах и сделанном в воскресенье заявлении совета Еврейской общины, в котором выражалось опасение относительно возможного прихода EKRE к власти.